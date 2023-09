* Da Redação de Splash

Rachel Sheherazade, 50, e André Gonçalves, 47, estão se firmando como os primeiros alvos dentro de A Fazenda 15 (Record). Isso se confirmou a partir de um diálogo recente entre Nathália Valente e Darlan Cunha, sobre a possibilidade de colocar a dupla na primeira Roça da temporada.

O colunista Chico Barney vê sem surpresa as atenções se voltarem para o ator e a jornalista dentro do confinamento. "Rachel e André são duas figuras pitorescas. A Rachel está protagonizando o programa, na minha humilde opinião. Estão falando que ela é a Juliette da Record", comentou ele, no Central Splash.

Chico acredita, porém, que a ex-SBT não é totalmente sincera ao dizer que não cultiva o hábito de ver reality shows na TV. "Ela diz que não assiste, mas estava chamando gente de vetezeiro - um termo que só quem acompanha reality conhece - e estava querendo formar grupo, que é uma burrice típica de quem assiste a reality show e depois vai para um."

Chico não entende por que Sheherazade parece querer esconder a afinidade que tem com o gênero. "Para mim, está sendo uma hipocrisia. Na minha humilde opinião, a Rachel Sheherazade assiste [a realities] no sigilo. Tipo aquela galera que diz que viu 'sem querer' o SuperPop, o Programa do Ratinho... Devia até torcer pela Deolane no ano passado, sem bobear."

