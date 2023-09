Gabriel Perline, colunista do portal iG, lamentou a tendência do jogador de deixar as polêmicas de sua intimidade se sobreporem à própria atuação esportiva. "O Neymar tem um problema muito sério com a imprensa de uma forma geral, e o pai dele também. São pessoas que a gente noticia mais pelos escândalos pessoais do que pelos feitos profissionais."

Chico Barney ressaltou que Neymar até tem seus méritos como atleta, mas acaba deixando-os em segundo plano nos holofotes. "Não faz uma semana, ele bateu o recorde de gols na seleção. Neymar tem coisas legais que acabam ficando soterradas pela falta de jeito que ele e seu entorno acabam lidando com as coisas da [sua] vida pessoal. A imagem do cara é muito valiosa, [mas] acho que é tratada com um certo desleixo em situações como essa."

Equipe de Erick Ricarte é demitida, diz Perline

Também no Central Splash, Gabriel Perline noticiou que Thiago Servo, responsável pela gestão das redes sociais de Erick Ricarte, demitiu toda a equipe de 40 pessoas que abastecia as plataformas, por vazamento de informações.

De quebra, ainda os ameaçou com cobrança de multa de R$ 100 mil, prevista em contrato nesses casos. "Tinha gente ali que estava ganhando 100 reais por mês! Acho [a ameaça de processo feita por Servo] o puro suco do entretenimento, que está ultraconectado com o universo de A Fazenda - porque é só em A Fazenda que a gente vê esse tipo de baixaria", ironizou Perline.