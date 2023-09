Colunista do UOL

Receba os novos posts desta coluna no seu e-mail

* Da Redação de Splash

Shayan Haghbin, 32, recordou sua participação em A Fazenda 14 durante conversa com Lumena Aleluia, 32, e Erick Ricarte, 32, no Paiol da atual temporada. O ex-Casamento às Cegas falou que teria liderado o grupo B do elenco antes de sua expulsão.

No Central Splash, o colunista Chico Barney criticou Shayan com veemência por insistir em bater nesta tecla a tal altura do campeonato. "19 de setembro de 2023, e a gente falando de grupo B da Fazenda passada? Pelo amor de Deus! Já não sofremos o suficiente?"

Bárbara Saryne concorda que não faz sentido o rapaz evocar episódios já há tanto esquecidos. "O Shay está irritando algumas pessoas por falar muito de A Fazenda 14. Está chato! Ele tem que lembrar que já passou. Ninguém gosta de A Fazenda 14, já foi! A gente está numa nova edição. Ficar o tempo todo falando disso está cansativo."

Chico acredita que Shay merecia uma lição de Rodrigo Carelli para repensar seu comportamento. "A gente tem um quadro aqui, que estreou na semana passada: o Troféu Ovo Podre, para premiar a pessoa mais desagradável do momento. Eu vou dar o meu Troféu Ovo Podre [hoje] para o Shayan. Acho o Erick Ricarte mais chato, mas ficar lembrando de A Fazenda 14 é gatilho! Se eu fosse o Carelli, eu botava o Tiago Ramos meia horinha lá no Paiol só para dar um susto no Shayan."