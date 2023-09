Confesso que a escolha deste elenco específico causou um efeito oposto ao do casting principal anunciado na semana passada. Composto na maioria por ex-participantes de realities, fiquei com a impressão que a Record deu uma nova oportunidade para gente que não chega a merecer.

Nadja Pessoa já participou de todos os programas possíveis do gênero, sempre com uma narrativa muito parecida, como bem frisou o filósofo Dieguinho Schueng, apresentador do Splash Show: sempre tenta forçar a história de perseguida, vítima, injustiçada. Já nos divertimos bastante, mas ficou repetitivo.

Shayan foi expulso injustamente em A Fazenda do ano passado, sem qualquer sombra de dúvida. Mas um erro não justifica o outro: sua passagem não chegou a ser tão interessante assim a ponto de trazê-lo de volta tão pouco tempo depois.

Cézar Black é um sujeito carismático, mas que também não rendeu muito no BBB. E o que dizer do Erick Ricarte, uma completa decepção em A Grande Conquista, cheio de disposição para nos frustrar mais ainda em A Fazenda?

De todo o elenco do Paiol, a única pessoa que realmente me causa alguma curiosidade para ver como vai se sair é a Lumena. Ela moldou toda sua vida em torno da traumática experiência no BBB 21 e parece disposta a apresentar novas facetas. Quais e como? É uma história interessante.

Pensando na mobilização das torcidas, quem deve vencer a disputa é ela junto com Najda pelo time feminino e Shay com Erick no masculino. Depois não digam que eu não avisei.