* Da redação de Splash

Os colunistas Chico Barney e Lucas Pasin repercutiram, na edição extra de hoje do Splash Show, o anúncio dos primeiros nomes que comporão o elenco de A Fazenda 15, que estreia na próxima terça-feira (19) na tela da Record.

Eles se divertiram de forma especial com os vídeos divulgados por alguns dos futuros peões - como o ator Darlan Cunha, a tiktoker Nathália Valente e a ex-BBB Jaquelline Grohalski - para confirmar suas respectivas presenças no reality da Record.