Pouco mais de um mês depois da entrevista que deu ao Fantástico mostrando as dificuldades na relação com os pais, especialmente sob o ponto de vista empresarial e financeiro, Larissa Manoela começa a rir de si mesma. Tava na hora! O resto do Brasil já se divertia há tempo com memes e abordagens insanas sobre o tema.

A história ressurge como mote de uma campanha bem-humorada de uma franquia de lanchonetes. Na peça, ela não quer dividir o dinheiro com ninguém, pois o dinheiro agora é só dela.

É engraçadinho, autoirônico e ainda dentro de um limite de tempo para considerá-lo em cima do lance, como toda boa publicidade tenta ser hoje em dia.