Belém recebe residência artística às vésperas da COP 30
Faltam poucos meses para a COP 30 em Belém e a cidade já está nos preparativos finais para a realização do evento. A expectativa é que mais de 60 mil pessoas visitem o evento. O mundo das artes também se movimenta com a chegada da conferência global, como as residências artísticas preparadas pela ZU-UK.
A companhia artística tem atuação entre Londres e Rio de Janeiro e é formada por uma equipe de artistas neurodivergentes e/ou com deficiência, e se destaca pela criação de experiências que combinam arte, tecnologia e educação de forma acessível, experimental e transformadora.
A chegada deles em Belém se dará por meio de duas experiências artísticas inéditas que propõem outras formas de engajamento social, escuta e imaginação política: a residência online ZAPLAB - aberta para artistas e criadores de todo o Brasil — e a imersão presencial DRIFT, em Belém do Pará, focada no público local.
Ambas as iniciativas combinam jogos, arte e tecnologia para transformar como pensamos a participação cidadã no cotidiano. Jorge Lopes Ramos, o brasileiro co-fundador da ZU-UK, destaca o compromisso da companhia com os artistas paraenses.
Nosso objetivo principal é oferecer plataformas para vozes e experiências específicas de quem vive em Belém. Assim, eles poderão se apropriar das discussões da COP 30 - como a parte da sociedade civil que são, contribuindo com a potência de seus trabalhos. A ideia é também lembrar que quem vive aqui precisa estar no centro dessas conversas sobre o clima. Afinal, são as comunidades locais que sentem primeiro os efeitos das mudanças e que têm muito a dizer sobre caminhos possíveis para o futuro.
A primeira ação será o ZAPLAB, realizado de 20 a 24 de setembro de 2025. Totalmente online e conduzido via WhatsApp, o projeto convida participantes a embarcar em uma jornada interativa de cinco dias, com tarefas, mensagens e provocações enviadas diretamente no aplicativo.
A proposta é transformar a comunicação digital cotidiana em um espaço de experimentação artística, afetiva e social, ampliando os modos como nos conectamos e nos escutamos no ambiente virtual. As inscrições são abertas a participantes de todo o Brasil, mas em caso de lotação, os artistas paraenses terão preferência.
Já entre os dias 27 de outubro e 2 de novembro, acontece em Belém a residência presencial DRIFT, reunindo artistas de diferentes áreas às vésperas da COP30, em parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA). O encontro propõe criar e testar intervenções que dialoguem com temas como justiça climática, convivência entre diferentes saberes e participação na vida pública. Os resultados serão apresentados durante a Conferência, em novembro.
O grupo estará na capital paraense para a COP 30, quando apresentará os trabalhos desenvolvidos durante as residências. As inscrições são gratuitas e estão abertas até o dia 31 de agosto nos canais oficiais da ZU-UK nas redes sociais.
As iniciativas fazem parte da Larpocracy, rede internacional dedicada a metodologias imersivas que testam alternativas democráticas a partir da prática artística. O projeto Larpocracy é financiado pelo programa Horizonte Europa e conta com sete parceiros internacionais: as universidades de Uppsala (Suécia), Tampere (Finlândia) e Greenwich (Reino Unido), a própria ZU-UK, a ONG Europe 4 Youth, além dos grupos LARPifiers e Chaos League.
No Brasil, atuam como parceiros os coletivos Boi Voador, Confraria das Ideias, Coral Amarelo e NpLarp, com ampla trajetória na criação de experiências imersivas voltadas ao público latino-americano.
