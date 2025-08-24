Belém recebe residência artística às vésperas da COP 30

Trabalho da companhia anglo-brasileira ZU-UK Imagem: Divulgação

Ambas as iniciativas combinam jogos, arte e tecnologia para transformar como pensamos a participação cidadã no cotidiano. Jorge Lopes Ramos, o brasileiro co-fundador da ZU-UK, destaca o compromisso da companhia com os artistas paraenses.

Nosso objetivo principal é oferecer plataformas para vozes e experiências específicas de quem vive em Belém. Assim, eles poderão se apropriar das discussões da COP 30 - como a parte da sociedade civil que são, contribuindo com a potência de seus trabalhos. A ideia é também lembrar que quem vive aqui precisa estar no centro dessas conversas sobre o clima. Afinal, são as comunidades locais que sentem primeiro os efeitos das mudanças e que têm muito a dizer sobre caminhos possíveis para o futuro.

A primeira ação será o ZAPLAB, realizado de 20 a 24 de setembro de 2025. Totalmente online e conduzido via WhatsApp, o projeto convida participantes a embarcar em uma jornada interativa de cinco dias, com tarefas, mensagens e provocações enviadas diretamente no aplicativo.

A proposta é transformar a comunicação digital cotidiana em um espaço de experimentação artística, afetiva e social, ampliando os modos como nos conectamos e nos escutamos no ambiente virtual. As inscrições são abertas a participantes de todo o Brasil, mas em caso de lotação, os artistas paraenses terão preferência.

Já entre os dias 27 de outubro e 2 de novembro, acontece em Belém a residência presencial DRIFT, reunindo artistas de diferentes áreas às vésperas da COP30, em parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA). O encontro propõe criar e testar intervenções que dialoguem com temas como justiça climática, convivência entre diferentes saberes e participação na vida pública. Os resultados serão apresentados durante a Conferência, em novembro.