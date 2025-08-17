Livro conta a história da arte independente

Conversamos com o autor sobre alguns aspectos da arte independente, principalmente do aspecto da arte urbana.

Estamos falando de arte independente e me parece que o que Brasil tem uma vocação para trabalhos independentes, talvez por falta de incentivos públicos ou privados. Isso ajuda a explicar a quantidade de artistas independentes no país?

Baixo Ribeiro - O Brasil tem, sim, uma vocação para a arte independente. Primeiro, é um país continental, com muitas realidades diferentes. A realidade da selva, da Amazônia, de Belém, das cidades urbanas, dos centros urbanos. A gente tem cidades que são muito vocacionadas para a arte. E aí você chega numa cidade dessa, como Juazeiro do Norte, por exemplo, uma cidade religiosa, Você vê que tem produção de cordel ainda. Quando você vai para um Goiás Velho, você vê que tem aquela produção gigantesca de roupas, de máscaras, de adereços, Você vai para o Rio de Janeiro, você tem todo um parque voltado para o carnaval. O carnaval é uma festa artística, multimídia, espetacular, e que envolve realmente uma produção artística. Então, a gente tem que pensar que a produção artística independente não é só aquela que acaba nos museus. Tem muito a ver com a cultura popular. O Brasil realmente é riquíssimo nisso.

Livro Supermercado de Arte e os Heróis Marginais Imagem: Divulgação

Como a tecnologia atua para ajudar esses artistas independentes?

Baixo Ribeiro - A tecnologia ajuda muito a difundir o trabalho e os portfólios dos artistas independentes. Se a gente está falando que existe um mercado de arte, esse mercado de arte é muito restrito. Tudo que acontece fora desse mercado de arte seria arte independente. E, nesse sentido, a internet tem ajudado bastante a divulgar o lugar do portfólio. O Instagram, o Facebook, que são lugares onde os artistas mostram o seu portfólio, às vezes, com muita riqueza de qualidade de apresentação e muitas vezes até encontram espaço para venda. Já tem muitas plataformas que trabalham nessa dimensão da comunicação/venda. Então, de certa forma, a tecnologia, o fato de você hoje fazer vídeos, fazer edições de vídeos, edições de fotos muito rápido, caseiro, com custos muito baixos, isso alavanca mesmo uma produção mais intensa e uma apresentação também mais frequente dos trabalhos de artistas independentes.