Livro conta a história da arte independente
Quase toda arte nasce do esforço pessoal de um artista, das pinturas das cavernas aos graffiti de hoje em dia. Dá para afirmar que o artista é um ser independente por natureza. Para abordar essa faceta das artes plásticas, está sendo lançado o livro Supermercado de Arte e os Heróis Marginais, já em campanha de financiamento coletivo.
O livro foi escrito por Baixo Ribeiro, artista, curador e co-fundador da galeria Choque Cultural. A obra explica como funciona o sistema e seu supermercado cada vez mais especulativo, apontando saídas aos artistas que buscam alternativas de sustento para seus projetos. O livro detalha como surgiram movimentos independentes e de artistas marginais, analisando sua evolução fora do sistema do mercado da arte. Também reflete sobre a capacidade que o sistema tem de cooptar até mesmo os representantes mais radicais da contracultura. E termina por apontar caminhos alternativos para a arte independente.
Baixo traça uma linha do tempo que vai desde o Renascimento às ruas do século XXI, contando a história da arte pelo ponto de vista das bordas do sistema. Parte dos mestres gravuristas que vendiam xilogravuras nas feiras medievais aos tatuadores e artistas urbanos contemporâneos, passa pelos caricaturistas políticos do século XVIII, pelos panfletários do século XIX, pelos muralistas revolucionários e coletivos do século XX.
Conversamos com o autor sobre alguns aspectos da arte independente, principalmente do aspecto da arte urbana.
Estamos falando de arte independente e me parece que o que Brasil tem uma vocação para trabalhos independentes, talvez por falta de incentivos públicos ou privados. Isso ajuda a explicar a quantidade de artistas independentes no país?
Baixo Ribeiro - O Brasil tem, sim, uma vocação para a arte independente. Primeiro, é um país continental, com muitas realidades diferentes. A realidade da selva, da Amazônia, de Belém, das cidades urbanas, dos centros urbanos. A gente tem cidades que são muito vocacionadas para a arte. E aí você chega numa cidade dessa, como Juazeiro do Norte, por exemplo, uma cidade religiosa, Você vê que tem produção de cordel ainda. Quando você vai para um Goiás Velho, você vê que tem aquela produção gigantesca de roupas, de máscaras, de adereços, Você vai para o Rio de Janeiro, você tem todo um parque voltado para o carnaval. O carnaval é uma festa artística, multimídia, espetacular, e que envolve realmente uma produção artística. Então, a gente tem que pensar que a produção artística independente não é só aquela que acaba nos museus. Tem muito a ver com a cultura popular. O Brasil realmente é riquíssimo nisso.
Como a tecnologia atua para ajudar esses artistas independentes?
Baixo Ribeiro - A tecnologia ajuda muito a difundir o trabalho e os portfólios dos artistas independentes. Se a gente está falando que existe um mercado de arte, esse mercado de arte é muito restrito. Tudo que acontece fora desse mercado de arte seria arte independente. E, nesse sentido, a internet tem ajudado bastante a divulgar o lugar do portfólio. O Instagram, o Facebook, que são lugares onde os artistas mostram o seu portfólio, às vezes, com muita riqueza de qualidade de apresentação e muitas vezes até encontram espaço para venda. Já tem muitas plataformas que trabalham nessa dimensão da comunicação/venda. Então, de certa forma, a tecnologia, o fato de você hoje fazer vídeos, fazer edições de vídeos, edições de fotos muito rápido, caseiro, com custos muito baixos, isso alavanca mesmo uma produção mais intensa e uma apresentação também mais frequente dos trabalhos de artistas independentes.
No cenário de arte urbana, falando aqui mais de esculturas e murais, como a cena independente acha espaço para atuação?
Baixo Ribeiro - Uma outra forma de independência é principalmente para trabalhos como grandes murais, trabalhos que exigem um investimento de fato muito grande, que não é aquele trabalho artístico que você pode fazer no seu ateliê, pequeno, com pouco investimento. Trabalhos públicos, trabalhos como uma empena, um mural, que você vai contratar uma máquina que vai subir, você vai alugar, você vai gastar muita tinta, esse tipo de trabalho, Ele pode ser feito de uma maneira independente. também. Mas aí a independência na verdade acontece de uma outra maneira, Ela acontece quando você cria um pacote de investidores para o seu trabalho, você tem um pouco de um dinheiro, você tem investimento de patrocinadores, você tem investimento de apoiadores pessoais. Colecionadores que acompanham, gostam do seu trabalho, querem participar, querem fazer parte do seu projeto, do seu sonho. Então, aí a independência ocorre muito mais pela falta de dependência de uma única fonte de recursos. Quando você faz um pacote de fontes, quando você tem mais de uma fonte de recurso. E não depende nem só do mercado, nem só de um patrocinador, nem só do governo, nem só dos editais, Quando você depende um pouquinho de cada um, você no fundo está sendo também independente.
As ilustrações do livro ficaram por conta do filho de Baixo, Jotapê Pabst, tatuador e artista gráfico, o livro tem 400 páginas e mais de uma centena de ilustrações, todas desenhadas no formato de flashes, com estética e estrutura próprias para serem aplicadas como tatuagens. A definição da tiragem será feita com base no resultado da campanha na plataforma Catarse.
