Zona Sul de São Paulo ganha arte urbana interativa

O graffiti é parte do cenário das grandes cidades há anos. Paredes pintadas podem ser encontradas em qualquer grande metrópole e em São Paulo não é diferente. Agora, a zona sul da cidade vai ganhar mais uma parede com arte urbana, só que dessa vez uma obra interativa.

O artista Henrique Montanari, também conhecido como EDMX, está pintando um mural de 200 metros na região de M'Boi Mirim, na zona sul de São Paulo. Um dos grandes nomes da realidade aumentada no Brasil, Montanari escolheu a temática das divindades aquáticas para ilustrar seu trabalho. O artista escolheu o tema das divindades aquáticas para chamar a atenção para o desperdício de água na região e no mundo.

Obra de Henrique EDMX Montanari Imagem: Divulgação

No meio do cinza da cidade, Netuno, Iemanjá e outras divindades aquáticas vão ganhar vida com a ajuda dos celulares de quem passar pelo local. O projeto, que combina arte urbana e tecnologia, vai permitir que o público interaja com as divindades. A conexão entre público e obra se dará por meio do TikTok. Montanari está desenvolvendo um filtro para o aplicativo. Com ele, bastará apontar o celular para um QR Code presente no mural para que a arte ganhe vida