A estátua Ozzy na cidade natal do músico não é o que você imagina

Faltava batizar a peça e coube ao público essa tarefa. Em votação popular, Ozzy ganhou de outros nomes, como Brummie Bull, referência aos moradores de Birmingham. E qual é a relação da cidade com touros? No século 17, ali foi um grande centro de comércio de gado. Juntando as duas referências históricas da cidade, nasceu a escultura e ponto turístico Ozzy The Bull.

Por Birmingham também é possível encontrar grafite com Ozzy e Black Sabbath, muito por causa da comoção que tomou a cidade após o último show deles que aconteceu no dia 5 de julho, poucos dias antes da morte do vocalista. A arte urbana da cidade não poderia deixar de homenagear seus filhos mais ilustres.

Ozzy the Bull em Birmingham Imagem: Mike Parker/CC

Ozzy The Bull não é um primor de arte pública. A obra está mais para uma atração turística do que escultura. Ozzy era um torcedor do Aston Villa. É comum que times dos mais variados esportes homenageiem seus jogadores em seus estádios. O time da cidade não tem nenhuma escultura para seus ídolos. Pode ser uma boa oportunidade de homenagear seu torcedor mais famoso.