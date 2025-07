Exposição apresenta a arte contra a intolerância religiosa

O Brasil registrou no ano passado 3.853 casos de violações motivadas por intolerância religiosa. Esse número é 80% maior do que o ano anterior. Esta não é uma coluna sobre crimes. É sobre arte, que muitas vezes é um meio de alertar e jogar luz sobre problemas como esse. Desde ontem, uma exposição no Rio de Janeiro abriu espaço para debater o tema por meio dos trabalhos da artista visual Kelly S. Reis.

O SESC Madureira, no Rio de Janeiro, recebe a exposição "Pagã", que retrata diversas religiões do mundo, de modo especial do Brasil e de outros países da América Latina, pelo olhar singular de Kelly S. Reis. Por meio da arte, ela nos convida a refletir sobre essa diversidade religiosa, com ênfase nas tradições indígena, afro-brasileira e africana. A mostra Pagã reúne mais de 40 obras, entre pinturas, mural e instalação, em um espaço onde arte, fé e resistência caminharão lado a lado.

Cosmovisionária de Kelly S. Reis Imagem: Divulgação

A exposição é resultado das experiências espirituais e da trajetória de Kelly S. Reis, que constrói sua obra a partir de símbolos, gestos, saberes ancestrais e práticas sincréticas que habitam o cotidiano de muitas brasileiras e brasileiros. "Essa exposição foi pensada por mulheres e fala sobre as dinâmicas de mestiçagem biológica e cultural. Ela não busca definir uma religião como correta, mas sim questionar a ideia de purismos religiosos e espiritualistas", afirma Kelly.