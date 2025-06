Anjo de aço de 'Extermínio' é visto por 33 milhões de pessoas por ano

Semana passada chegou aos cinemas o filme "28 Anos Depois" —"Extermínio: A Evolução" no Brasil—, dirigido por Danny Boyle, em uma continuação de sua estreia no gênero de terror em 2002. Não estou aqui para falar do filme. Nessa coluna, vou falar de um elemento da produção que diz muito mais respeito ao Arte Fora do Museu. Trata-se de uma escultura chamada Anjo do Norte que aparece de forma rápida.

Anjo do Norte de Antony Gormley Imagem: saw2th/CC

A produção se passa nos dias atuais, onde as ilhas britânicas ficaram isoladas do mundo após um surto de raiva. Neste mundo, a escultura segue em pé enquanto a sociedade colapsou, com os "zumbis" dominando o cenário. No mundo real, ela também está intacta. O Anjo do Norte tem 20 metros de altura com suas asas alcançando 54 metros de largura. O criador da obra é Antony Gormley, que usou moldes do seu corpo para fazer a peça, se eternizando no processo, portanto.

Com 208 toneladas de puro aço, a escultura foi instalada na cidade de Gateshead em 1998, após 4 anos de construção. Apesar de o projeto ter enfrentado oposição durante sua concepção, ele agora é amplamente reconhecido como um exemplo icônico de arte pública e um símbolo da cidade e de toda a região nordeste da Inglaterra.