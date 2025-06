Escultura sequestrada durante a ditadura ganha exposição em São Paulo

Todo mundo tem um filme favorito, uma música, uma banda. Obra de arte pública favorita não é tão comum, mas eu tenho uma: a escultura Homenagem a Federico Gracia Lorca, de Flávio de Carvalho. Muitos passam despercebidos pelo trabalho abstrato localizado na Praça das Guianas, no Jardim Paulista, em São Paulo. O que a torna esta obra especial é sua história, que ganha agora uma exposição na FAU-USP.

O local da exposição está inteiramente ligada à história da escultura. Sem alguns alunos que estudaram ali, talvez nunca mais poderíamos ver essa obra em espaço público. O Monumento a Federico García Lorca é composto por tubos de ferro e chapas de aço. A obra foi encomendada pelo Centro Democrático Espanhol —organização formada por espanhóis exilados no Brasil—, que via em Lorca um ícone de liberdade e resistência. Com formas abstratas, o monumento traz inscrito um verso do poema Los Álamos de Plata, de Lorca: "Hay que abrirse de todo frente a la noche negra para que nos llenemos de rocío inmortal" ("Temos de nos abrir à noite negra para nos enchermos de orvalho imortal").

Exposição Operação Lorca na FAU-USP Imagem: Ayumi Ranzini

Esta homenagem ao artista espanhol Federico Gracia Lorca foi instalada na Praça das Guianas em 1968 e, no ano seguinte, ela foi praticamente destruída por uma bomba do Comando de Caça aos Comunistas (CCC) que deixou no local panfletos com as palavras "comunista" e "homossexual", em referência a Lorca, que foi assassinado pela ditadura franquista no início da Guerra Civil Espanhola (1936-1939).