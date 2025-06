Burle Marx vira enredo de escola de samba no Carnaval do Rio em 2026

Assim que o Carnaval acaba, as escolas de samba já começam a pensar nos desfiles do ano seguinte. O Rio de Janeiro é o grande palco dessa festa que terá Roberto Burle Marx como um dos homenageados por uma das agremiações da cidade. A Botafogo Samba Clube definiu o enredo: "O Brasil que Floresce em Arte" Tendo o Legado de Roberto Burle Marx como Principal Inspiração".

Homenagem do Botafogo Samba Clube a Roberto Burle Marx Imagem: Divulgação

O tema será desenvolvido pelos carnavalescos Alexandre Rangel e Raphael Torres, que farão a sua estreia na agremiação alvinegra no próximo ano homenageando o mestre do paisagismo brasileiro. Inspirado na exuberância da flora nacional, Burle Marx transformou jardins em telas vivas, unindo botânica, modernismo e sensibilidade estética.

O desfile percorrerá suas expedições pelos biomas do país, suas criações abstratas e seu compromisso com a preservação da natureza. O Brasil desabrocha em cores, formas e poesia --um tributo ao artista que fez da natureza uma obra de arte.



O artista é o responsável por ter introduzido o paisagismo modernista no Brasil. Foi um dos primeiros paisagistas a utilizar plantas nativas brasileiras em seus projetos. Ele organizou inúmeras expedições e excursões pelos biomas brasileiros, sendo responsável pela descoberta de novas espécies. Mais de 30 plantas levam seu nome.