Arte urbana preserva a memória de George Floyd, cinco anos após sua morte

Essa semana fez 5 anos que George Floyd foi assassinado de forma covarde pela polícia nos EUA. De lá pra cá, seu nome virou sinônimo da luta contra a violência racial dentro e fora dos EUA. Dos quatro policiais envolvidos no caso, dois seguem presos e dois estão livres. A morte de Floyd gerou uma série de protestos, muitos em forma de arte em diversos países.

Para documentar esses registros, Todd Lawrence e Heather Shirey, professores da Universidade de St. Thomas, em Minneapolis, Minnesota, criaram o banco de dados George Floyd And Anti-Racist Street Art, que funciona como uma biblioteca de arte virtual gratuita. Lançada semanas após o assassinato, hoje conta com mais de 500 obras de arte urbana que tratam do tema antirracista.

No site deles é possível ver onde estas obras foram feitas e saber mais sobre os artistas e o contexto. No Brasil, foram catalogadas 8 obras, todas do Nós Artivistas, realizadas no auge da pandemia. As obras brasileiras já não existem mais, eram pinturas no chão que se desgastaram com o tempo ou com recapeamento. No site americano elas seguem intactas. O objetivo da coleção é justamente preservar as obras de arte para as gerações futuras. Segundo Lawrence, "este banco de dados servirá como um recurso para mostrar às pessoas que houve um movimento poderoso e uma articulação de mensagens e arte antirracistas que emergiram desse movimento. As pessoas podem tentar pintar por cima e lavar, mas esperamos que, graças, ao nosso banco de dados, não seja possível lavá-las completamente."