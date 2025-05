Seres híbridos à solta: Parque da Luz, em SP, terá mostra de arte pública

Estão abertas até 1º de junho as inscrições para o edital da 14ª Mostra 3M de Arte, que acontece em setembro no Parque da Luz, em São Paulo. Com curadoria da pesquisadora de artes visuais Ana Carolina Ralston, a edição deste ano tem como tema "Biomorfos: A Reinvenção do Ser".

O biomorfismo fala sobre o surgimento de seres híbridos que unem natureza, tecnologia e humanidade. Inspirado por formas orgânicas e estruturas da biologia, o conceito busca refletir sobre a invenção de novas maneiras de habitar o mundo e de existir visualmente, unindo arte, ciência e mitologia em um só território criativo.

A Mostra 3M de Arte é um espaço de experimentação artística, promovendo acesso gratuito à arte contemporânea em espaços públicos e de grande circulação. O Parque da Luz será o palco dessa edição, celebrando os 200 anos deste espaço que abriga a Pinacoteca e diversas obras de arte em seu jardim.