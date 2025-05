Direito à moradia inspira arte de brasileiros em museu de Los Angeles

"Em diálogo com outras obras da exposição, os trabalhos do Bijari convidam o público a imaginar novas formas de habitar e compartilhar a cidade, pautadas pela ocupação, pelo pertencimento e pela construção de uma comunidade", explica a curadora.

Ao todo, são 3 obras que o coletivo apresenta nessa exposição. Utilizando propostas de fotografia, vídeo e instalação, a cartografia "America Love Me" parte da pesquisa sobre os contextos sociais, culturais e legais dos jovens imigrantes latinos na Califórnia confrontados com as expectativas alimentadas pelo 'Sonho Americano'.

A ideia materializou-se em forma de jogo onde se desenhavam os diversos contextos, leis e ações práticas que determinavam as chances de sucesso e fracasso na busca de se tornar um cidadão americano pleno de direitos e oportunidades.

A impressão sobre papel lambe-lambe "Gentrificado" é outra obra exposta no evento. O cartaz surgiu a partir de uma imersão com o MSTC (Movimento Sem-Teto do Centro) sobre as políticas de moradia e os processos de inscrição simbólica dos movimentos de resistência.

Já "468" é um remix de imagens de telejornais de um protesto do MSTC contra a reintegração de posse da ocupação Prestes Maia. A arte como voz de uma comunidade, como explica Juliana Caffé.

"Obras como Gentrificado e 468 exemplificam como a arte pode se posicionar ao lado das comunidades, amplificando vozes silenciadas, desafiando as narrativas dominantes da mídia frequentemente distorcidas, e reconfigurando a paisagem urbana através de uma presença coletiva e colaborativa. A arte se afirma como uma ferramenta de resistência e ressignificação da memória em espaços urbanos contestados, confrontando narrativas invisibilizadas, oferecendo uma nova leitura dos conflitos urbanos e sociais, e convidando à reflexão sobre como podemos construir por meio de formas diversas de ocupação"