Bélgica ganha museu de arte urbana com curadoria brasileira

Enquanto o Nalata Festival traz um museu belga ao Brasil, artistas brasileiros também estão ocupando a Bélgica. O local de desembarque dos artistas daqui será a Cour Des Arts, espaço que conta com um hotel fazenda e restaurante cinco estrelas, de propriedade do brasileiro Tiago de Ales, que anteriormente funcionava como haras bem renomado na Europa. Agora, está sendo transformado em um grande centro dedicado à arte urbana.

Trabalho de Alemão no Cour Des Arts da Bélgica Imagem: Divulgação

A curadoria do projeto que está levando os brasileiros para lá é do artista Alemão. Natural de Assis, interior paulista, Alemão conta com uma carreira internacional marcada por mais de 50 exposições ao redor do mundo. A missão principal do Cour Des Arts será levar a arte brasileira para o cenário europeu, uma iniciativa que promete fortalecer ainda mais a presença do Brasil na cena artística internacional.

Trabalho de Elvis Mourão no Cour Des Arts da Bélgica Imagem: Divulgação

Além de Alemão, outros dois artistas brasileiros foram convidados a participar do projeto: o designer e artista Elvis Mourão, de Guarulhos (Grande SP), e Raquel Dama, artista plástica, grafiteira e arquiteta, atualmente residente em Bruxelas, com carreira em ascensão internacional.