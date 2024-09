O mistério da estátua no meio do oceano Atlântico

A história da estátua começa justamente na descoberta do pedaço de terra por Diogo de Teive em 1452, 40 anos antes da viagem de Colombo. As crônicas portuguesas contam que foi encontrada na ilha uma estátua de um homem a cavalo, de pé sobre um pedestal com uma inscrição em letras gastas que eles não conheciam. A estátua foi descrita como sendo de pedra de um homem apontando para o oeste, seu braço direito e dedo indicador estendidos, enquanto a mão esquerda descansava na crina do cavalo. O homem usava uma túnica moura.

A estátua estaria localizada no lado noroeste da montanha do Corvo, em um local tão inacessível que, em suas tentativas de fazer cópias da escrita no pedestal, os marinheiros portugueses teriam sido forçados a usar cordas para alcançá-la.

Esses relatos foram feitos mais de um século após a descoberta da ilha por Diogo de Teive, na crônica do príncipe Dom João de Góis de 1567, recolhendo histórias contadas por quem participou das expedições naquele período. São detalhes muito precisos para que sejam apenas frutos de lendas de viajantes marítimos.

A crônica relata que o rei Manuel I enviou o desenhista Duarte de Armas para fazer um esboço da estátua. Ao ver o desenho, o rei enviou um homem da cidade do Porto para trazer a estátua para Lisboa. A estátua chegou em Lisboa e foi destruída ao ser transportada já em terra. Segundo o relato, restaram as cabeças do cavalo e do homem, o braço direito do homem e um pé e parte da perna. De Góis não sabe informar o que havia acontecido com as peças após sua entrega ao rei.

Inscrição fenícia, a mesma usada em Cartago, no museu arqueológico de Alanya, Turquia Imagem: CC

O esboço de Duarte de Armas também não sobreviveu. Pêro da Fonseca, um capitão do mar que estava na ilha em 1529, escreveu que os moradores o informaram que uma tentativa havia sido feita para tirar uma impressão das letras abaixo da estátua. Impressões de cera foram tiradas de algumas delas, que não puderam ser decifradas por estarem desgastadas ou por conhecerem apenas o alfabeto latino.