Zezé Polessa revive Nara Leão em musical dirigido por Miguel Falabella

'Os Olhos de Nara Leão', montagem que agora estreia em São Paulo, é fruto do amor de Zezé Polessa por Nara Leão, que partilha o desejo de revivê-la nos palcos tendo ao seu lado, na autoria e direção do espetáculo, o amigo Miguel Falabella, parceiro em uma série de projetos teatrais. A peça chega à capital paulista após exatos 60 anos do lançamento do Show Opinião, considerado pela crítica especializada um marco na história cultural brasileira.

Zezé Polessa cresceu ouvindo e acompanhando a carreira de Nara através dos discos e dos muitos sucessos apresentados em festivais na TV. Durante a pandemia, ao ler uma biografia da cantora, iniciou uma profunda pesquisa que originaria sua próxima personagem. Existe vasta documentação impressa da vida e obra de Nara Leão.

Zezé Polessa
Zezé Polessa Imagem: Priscila Prade/Divulgação

Ao comentar seu desejo de interpretar Nara durante uma conversa com Miguel Falabella, ele imediatamente aceitou escrever o texto. Em apenas uma semana juntos, ainda em meio à pandemia, a primeira versão do espetáculo começou a ganhar forma.

No espetáculo, Nara está em cena como se tivesse vindo de algum lugar do futuro - ou do passado - para compartilhar com o público suas lembranças e reflexões. O texto, construído em fluxo de consciência, relembra momentos e canções da artista sem seguir uma cronologia formal - um reflexo da liberdade de Nara como artista e mulher.

"Não procuro imitar o seu jeito de falar ou cantar. Existe uma liberdade em todo este processo - não poderia ser diferente com alguém que sempre foi tão livre", comenta Zezé, que interpreta ao vivo sucessos como 'A Banda', 'Corcovado', 'Marcha da Quarta-feira de Cinzas', entre outros.

Com direção musical de Josimar Carneiro, cenário de Marco Lima e iluminação de Cesar Pivetti, o espetáculo percorre os diversos estilos e movimentos dos quais Nara participou. Da Bossa Nova ao Tropicalismo, dos festivais da canção ao samba-canção, Nara Leão foi plural e sempre inquieta. Sua criação artística refletia sua liberdade.

Ao longo das cenas, surgem temas como a repressão militar, o exílio, o avanço do feminismo, as revoluções comportamentais das décadas de 60 e 70, a maternidade e os relacionamentos da cantora.

SERVIÇO
Local: Teatro Renaissance
Alameda Santos, 2233 - Jardim Paulista, São Paulo - SP, 01419-002
Bilheteria: (11) 3069-2286 | Funcionamento de sexta a domingo, das 14h até o horário do espetáculo.
WhatsApp: (11) 99738-1234

Temporada: de 03 de outubro a 21 de dezembro de 2025
Horários:
• Sextas às 21h
• Sábados às 19h
• Domingos às 17h

Ingressos à venda pela bilheteria do Teatro ou Online pela Sampa Ingressos

