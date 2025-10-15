SplashUOL
Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro, celebra aniversário de 50 anos

Amaury Jr.
Colunista de Splash

Por: Patricia Alves

A apresentadora e ex-modelo Vera Viel comemorou seu aniversário de 50 anos na última sexta-feira, 10 de outubro, em um evento realizado no Welucci Gardens, em São Paulo. Ao lado do marido, o apresentador Rodrigo Faro, Vera recebeu cerca de 350 convidados. A celebração contou com apresentações de Ivo Meirelles, Luiza Possi e Afonso Nigro.

Vera Viel e família
Vera Viel e família Imagem: Divulgação

Entre os presentes estavam Renata Kuerten e Beto Senna, Roberto Justus, Erika Schneider, Sônia Abrão, Tom Cavalcante e sua família, entre outros nomes do meio artístico. A decoração foi assinada por Andrea Guimarães, com tons de rosa e cinza.

Tom Cavalcante, Patricia Lamounier, Maria Antonia Cavalcante e Cristiano Deyvid
Tom Cavalcante, Patricia Lamounier, Maria Antonia Cavalcante e Cristiano Deyvid Imagem: Divulgação
Wanessa Camargo
Wanessa Camargo Imagem: Divulgação
Roberto Justus
Roberto Justus Imagem: Divulgação
Renata Kuerten e Alberto Senna
Renata Kuerten e Alberto Senna Imagem: Divulgação
Cesar Filho e Elaine Mickely
Cesar Filho e Elaine Mickely Imagem: Divulgação
Andrea Guimaraes e Danilo Faro
Andrea Guimaraes e Danilo Faro Imagem: Divulgação
Ana Claudia Duarte e Celso Zucatelli
Ana Claudia Duarte e Celso Zucatelli Imagem: Divulgação
Adriana Colin e José Catigno
Adriana Colin e José Catigno Imagem: Divulgação
Imagem
Imagem: Divulgação

