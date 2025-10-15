Opinião
Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro, celebra aniversário de 50 anos
Por: Patricia Alves
A apresentadora e ex-modelo Vera Viel comemorou seu aniversário de 50 anos na última sexta-feira, 10 de outubro, em um evento realizado no Welucci Gardens, em São Paulo. Ao lado do marido, o apresentador Rodrigo Faro, Vera recebeu cerca de 350 convidados. A celebração contou com apresentações de Ivo Meirelles, Luiza Possi e Afonso Nigro.
Entre os presentes estavam Renata Kuerten e Beto Senna, Roberto Justus, Erika Schneider, Sônia Abrão, Tom Cavalcante e sua família, entre outros nomes do meio artístico. A decoração foi assinada por Andrea Guimarães, com tons de rosa e cinza.
