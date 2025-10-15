Toquinho celebra 60 anos de carreira e faz show em São Paulo
Toquinho dá início a uma turnê nacional para celebrar seus 60 anos de trajetória artística. Intitulada "Só Tenho Tempo Pra Ser Feliz - 60 Anos de Música", a nova série de espetáculos propõe uma imersão no universo afetivo e musical do artista, reunindo canções emblemáticas, duetos emocionantes, conteúdos visuais inéditos e um conceito cênico sofisticado.
Com banda completa, novos arranjos e direção musical apurada, o show é dividido em blocos temáticos que costuram momentos históricos, homenagens e fases distintas de sua carreira. Do universo infantil de "Aquarela" ao romantismo de "Regra Três", passando por sambas, afro-sambas e parcerias eternizadas, o repertório emociona pela beleza, pela memória e pela atualidade. Um dos destaques do espetáculo é a presença constante da cantora Camilla Faustino, que divide o palco com Toquinho em duetos.
A experiência é potencializada por um conteúdo visual exibido em painéis de LED que percorrem toda a extensão do palco. Imagens de arquivo, projeções cinematográficas, texturas analógicas e elementos gráficos poéticos se fundem à música para criar um ambiente sensorial e memorável. A turnê estreia em outubro e passará por diversas capitais brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, João Pessoa, Maceió, Aracaju, Fortaleza e Vitória, com previsão de expansão para o exterior em 2026. Em algumas cidades, artistas convidados subirão ao palco ao lado de Toquinho, resgatando encontros históricos e criando momentos exclusivos para cada público.
SERVIÇO
Local: Espaço Unimed
Horário: 22h
Endereço: Rua Tagipurú 795- Barra Funda
Ingressos: Ticket360
