Toquinho celebra 60 anos de carreira e faz show em São Paulo

Toquinho dá início a uma turnê nacional para celebrar seus 60 anos de trajetória artística. Intitulada "Só Tenho Tempo Pra Ser Feliz - 60 Anos de Música", a nova série de espetáculos propõe uma imersão no universo afetivo e musical do artista, reunindo canções emblemáticas, duetos emocionantes, conteúdos visuais inéditos e um conceito cênico sofisticado.

Toquinho Imagem: Divulgação

Com banda completa, novos arranjos e direção musical apurada, o show é dividido em blocos temáticos que costuram momentos históricos, homenagens e fases distintas de sua carreira. Do universo infantil de "Aquarela" ao romantismo de "Regra Três", passando por sambas, afro-sambas e parcerias eternizadas, o repertório emociona pela beleza, pela memória e pela atualidade. Um dos destaques do espetáculo é a presença constante da cantora Camilla Faustino, que divide o palco com Toquinho em duetos.