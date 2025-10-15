'No Fim do Déjà-Vu' estreia em Nova York com sessão esgotada

Cena do filme "No Fim do Déjà-Vu" Imagem: Divulgação

Além da direção, João Pedro também assina o roteiro de No Fim do Déjà-Vu, que narra a história de um jovem artista que usa de sua arte para driblar o tráfico e garantir uma vida melhor ao seu filho. O filme é estrelado por Diego Francisco e traz no elenco Clara Moneke (Dona de Mim) e Zezeh Barbosa (Fuzuê), em participações especiais.

Selecionado para abrir o festival, o curta tem chamado atenção da imprensa nacional e internacional, destacando-se pela sensibilidade da narrativa e pela força estética de sua linguagem cinematográfica. A produção é mais um exemplo de como o cinema brasileiro vem quebrando barreiras e conquistando cada vez mais espaço em grandes eventos internacionais.

Após a exibição em Nova York, o filme segue sua trajetória fora do país e será apresentado no Los Angeles Brazilian Film Festival (LABRFF) — o maior festival de cinema brasileiro nos Estados Unidos — que acontece de 24 a 26 de outubro, no The Culver Theater, em Los Angeles. João Pedro embarca nessa maratona de festivais ao lado do produtor executivo Danilo Dutra e de mais também com o ator Pedro Fonseca.