Meghan Markle Fala da Parceria com a Netflix - e o Show Continua

A reentrada começou em Paris, durante a Semana de Moda, onde Meghan fez sua primeira aparição no evento — e, previsivelmente, causou um furacão de manchetes. Sentada na primeira fila do desfile da Balenciaga, ela encarnou o tipo de elegância silenciosa que é tudo, menos espontânea. O gesto foi estratégico: associar-se à alta moda europeia no momento em que relança sua marca de lifestyle, As Ever, é um movimento de branding tão simbólico quanto comercial.

Meghan Markle Imagem: Reprodução

Mas o glamour parisiense trouxe também a velha tempestade de controvérsias. Um dos diretores da Balenciaga insinuou que Meghan "se convidou" para o desfile — comentário que os tabloides britânicos trataram como se fosse uma confissão pública de pecado. A duquesa riu, literalmente, o que bastou para que o vídeo viralizasse e gerasse manchetes sobre sua "falta de empatia" por uma modelo que tropeçou na passarela. Nenhuma palavra sobre o que ela realmente disse, claro. A narrativa em torno de Meghan continua a ser escrita como se fosse uma fanfic coletiva: um espelho distorcido de poder, vaidade e ressentimento.

De Paris, ela seguiu para Nova York, onde ela e o príncipe Harry foram homenageados com o prêmio de "Humanitários do Ano" pelo Project Healthy Minds, em reconhecimento às iniciativas do casal na área de saúde mental e segurança digital. O evento, realizado em Tribeca, foi seguido de uma série de compromissos ligados ao World Mental Health Day Festival, também promovido pela organização.

No meio de tudo isso, Meghan e Harry foram vistos jantando com amigos no Chez Margaux, em Manhattan — um restaurante francês discreto, mas perfeitamente simbólico: cosmopolita, elegante e com o tipo de iluminação que favorece boas fotos sem parecer armado. Meghan usava um vestido Chanel de tweed, reeditado, reforçando a estética quiet luxury que ela tem adotado desde o rebranding da marca As Ever. O look, claro, ganhou suas próprias manchetes.

A turnê da duquesa pela Costa Leste culminou em Washington, D.C., onde ela participou do Fortune Most Powerful Women Summit, consolidando o arco narrativo que começou em Paris: da passarela ao púlpito. Foi lá que Meghan falou pela primeira vez sobre o novo contrato que ela e Harry assinaram com a Netflix, em agosto.