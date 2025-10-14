Meghan Markle Fala da Parceria com a Netflix - e o Show Continua
Por: Ana Claudia Paixão - via Miscelana
Entre a Paris Fashion Week, o Fortune Summit e um novo contrato milionário, a duquesa reafirma seu papel como protagonista do próprio espetáculo.
Meghan Markle mantém sua narrativa sob controle. Depois de meses discretos na Califórnia, a duquesa de Sussex retomou o circuito público com uma sequência de aparições cuidadosamente coreografadas: Paris, Nova York e Washington. Uma turnê que, mais do que marcar presença, reconstrói imagem e reafirma poder.
A reentrada começou em Paris, durante a Semana de Moda, onde Meghan fez sua primeira aparição no evento — e, previsivelmente, causou um furacão de manchetes. Sentada na primeira fila do desfile da Balenciaga, ela encarnou o tipo de elegância silenciosa que é tudo, menos espontânea. O gesto foi estratégico: associar-se à alta moda europeia no momento em que relança sua marca de lifestyle, As Ever, é um movimento de branding tão simbólico quanto comercial.
Mas o glamour parisiense trouxe também a velha tempestade de controvérsias. Um dos diretores da Balenciaga insinuou que Meghan "se convidou" para o desfile — comentário que os tabloides britânicos trataram como se fosse uma confissão pública de pecado. A duquesa riu, literalmente, o que bastou para que o vídeo viralizasse e gerasse manchetes sobre sua "falta de empatia" por uma modelo que tropeçou na passarela. Nenhuma palavra sobre o que ela realmente disse, claro. A narrativa em torno de Meghan continua a ser escrita como se fosse uma fanfic coletiva: um espelho distorcido de poder, vaidade e ressentimento.
De Paris, ela seguiu para Nova York, onde ela e o príncipe Harry foram homenageados com o prêmio de "Humanitários do Ano" pelo Project Healthy Minds, em reconhecimento às iniciativas do casal na área de saúde mental e segurança digital. O evento, realizado em Tribeca, foi seguido de uma série de compromissos ligados ao World Mental Health Day Festival, também promovido pela organização.
No meio de tudo isso, Meghan e Harry foram vistos jantando com amigos no Chez Margaux, em Manhattan — um restaurante francês discreto, mas perfeitamente simbólico: cosmopolita, elegante e com o tipo de iluminação que favorece boas fotos sem parecer armado. Meghan usava um vestido Chanel de tweed, reeditado, reforçando a estética quiet luxury que ela tem adotado desde o rebranding da marca As Ever. O look, claro, ganhou suas próprias manchetes.
A turnê da duquesa pela Costa Leste culminou em Washington, D.C., onde ela participou do Fortune Most Powerful Women Summit, consolidando o arco narrativo que começou em Paris: da passarela ao púlpito. Foi lá que Meghan falou pela primeira vez sobre o novo contrato que ela e Harry assinaram com a Netflix, em agosto.
"A extensão desse acordo foi um sinal incrível da força da nossa parceria", afirmou. "Agora temos flexibilidade para levar ideias primeiro à Netflix e, ao mesmo tempo, liberdade para oferecer conteúdos que talvez encontrem outra casa."
Em termos práticos, o novo "first look deal" até dá à produtora Archewell Productionsmais autonomia criativa, mas deixa claro que a plataforma não os vê como uma marca que demande exclusividade ou mesmo, prioridade. Mas sim, confirma o casal como players de peso na indústria do entretenimento. Sob o novo acordo estão o documentário "Masaka Kids: A Rhythm Within", filmado em um orfanato em Uganda, e a adaptação de "Meet Me at the Lake", romance de Carley Fortune que aborda temas de luto e recomeço. Também está previsto um especial de Natal de WithLove, Meghan, enquanto o futuro da série ainda é incerto.
Entre aparições, discursos e prêmios, Meghan Markle reconstrói — ou talvez reafirma — a personagem que criou para si mesma: a mulher moderna que equilibra carreira, maternidade e propósito, e que entende o entretenimento como forma de poder. Durante o evento, mencionou que havia voltado à Califórnia por um dia para "acompanhar o passeio escolar de Archie e Lilibet", lembrando o público de que, entre CEOs e câmeras, ainda é mãe — ou, pelo menos, faz questão de parecer uma.
Sua força está justamente nisso: a raridade como produto. Meghan aparece pouco, mas nunca por acaso. Cada aparição é um ato de comunicação, e cada silêncio, uma estratégia. Se a coroa britânica ainda é o símbolo de uma monarquia em busca de relevância, Meghan se transformou em algo diferente — um case de reinvenção em tempo real, onde o poder vem do domínio narrativo, não do trono.
O novo contrato com a Netflix, a passagem por Paris, os prêmios em Nova York — tudo compõe o mesmo enredo: o de uma mulher que transformou o exílio da monarquia em um palco global. E enquanto houver câmeras, manchetes e audiências, o espetáculo continua. Com Meghan Markle no centro, e com o roteiro, como sempre, escrito por ela.
