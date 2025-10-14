Kate Middleton e William fazem visita surpresa à Irlanda do Norte

O roteiro, repleto de gestos calculados e espontaneidade ensaiada, teve início na nova Faculdade de Ensino e Desenvolvimento do Serviço de Bombeiros em Cookstown, onde o casal assistiu a treinamentos de emergência, cumprimentou voluntários e conversou com alunos. Catherine, de casaco verde-oliva Alexander McQueen e cabelo solto, observava atentamente as demonstrações — e foi aplaudida por oficiais locais ao agradecer o serviço prestado à comunidade.

Príncipe William e Kate Middleton Imagem: Getty Images

De lá, seguiram para a Mallon Farm, uma tradicional fazenda de linho no condado de Tyrone. Catherine trocou o visual formal por uma jaqueta Barbour encerada, calças de sarja e botas de campo. O figurino prático combinava com o ambiente rural e com o tom descontraído da visita, que incluiu conversas sobre agricultura sustentável e o papel das pequenas propriedades na economia local.

O ponto alto, porém, veio na Long Meadow Cider Farm, onde o casal participou da colheita de maçãs e ajudou a preparar um pão de batata com vinagre de cidra. Entre risadas, Catherine brincou com William sobre suas "habilidades culinárias" e surpreendeu os presentes ao se envolver nas atividades de produção com naturalidade. O público reagiu com entusiasmo, registrando o momento que rapidamente viralizou nas redes sociais britânicas.

Apesar da informalidade aparente, a visita segue o padrão da estratégia de imagem do casal: proximidade calculada, leveza simbólica e constância visual. Catherine domina como poucas essa gramática da monarquia moderna — a de parecer acessível sem nunca deixar de ser símbolo. Sua escolha de roupas, suas interações e até seus gestos (como colocar a mão nas costas de William durante um cumprimento coletivo) são decodificados pela imprensa como marcadores de equilíbrio emocional e segurança.

A presença conjunta também reforça a imagem de unidade e estabilidadeque o casal vem cultivando desde o retorno gradual de Kate à vida pública. Após um período de reclusão por motivos de saúde no início do ano, a princesa tem retomado compromissos com energia visivelmente renovada, sempre ao lado de William.