Comédia "O Casal Mais Sexy da América" chega ao RJ após turnê nacional

"Tudo começa quando eles se reencontram em um quarto de hotel, durante o funeral de uma antiga colega da produção. Trinta anos depois, voltam a compartilhar lembranças - boas e ruins -, elogios, brigas e confissões", conta Vera Fischer. "É um texto que trata com leveza e humor assuntos sérios como o etarismo, a desigualdade salarial entre homens e mulheres e os desafios de se manter ativo na profissão com o passar dos anos."

Para o diretor Tadeu Aguiar, a montagem brasileira exigiu uma adaptação cuidadosa. "Quando li o texto, fui tomado de emoção e alegria. Eu mesmo decidi traduzi-lo, buscando equivalentes no nosso idioma e referências que fizessem sentido ao público brasileiro. A princípio pensei em trazer a história para o Brasil, mas percebi que ela é tão universal que bastava manter a ambientação original, permitindo que os atores imprimissem nossa maneira de dizer e sentir", explica.

Com esse equilíbrio entre humor e reflexão, o espetáculo provoca identificação imediata. "É muito interessante porque há cenas em que o público gargalha, mas também momentos de emoção. Mostramos que pessoas acima dos 60 anos podem viver romances, ser felizes. É uma comédia romântica reflexiva, atual e muito bem recebida em todas as cidades por onde já passamos", acrescenta Vera.

Leonardo Franco reforça a força da obra: "O mais potente é o poder transformador do texto. Ele vai com o público pra casa, continua reverberando no coração. É uma comédia romântica da mais alta qualidade, que mostra a vida como ela é: com encontros, desencontros, promessas, surpresas e muita emoção."

Na montagem brasileira, o elenco conta ainda com Vitor Thiré, que interpreta o jovem funcionário do hotel onde os protagonistas se hospedam. "O interessante está justamente na mistura entre o que é dito e o como é falado. Apesar da ingenuidade dos seus 22 anos, o boy do hotel traz à cena o universo contemporâneo das redes sociais e da internet, dialogando com os jovens de hoje com humor e leveza", observa o ator.

A equipe criativa reúne nomes conhecidos do teatro brasileiro, entre eles Natália Lana, que assina a cenografia; Ney Madeira e Dani Vidal, responsáveis pelos figurinos; Sergio Martins, responsável pela iluminação; Sueli Guerra, pela direção de movimento; e Norma Thiré e Eduardo Bakr, pela coordenação de produção.