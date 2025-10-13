Titanic II: projeto para recriar o navio original

O Titanic, um dos navios mais conhecidos da história, pode ganhar uma nova versão que une o design original com tecnologia moderna. O Titanic II é um projeto do empresário australiano Clive Palmer, por meio da empresa Blue Star Line. A ideia é construir uma réplica fiel ao navio de 1912, mas com sistemas de segurança e navegação atualizados. O projeto foi anunciado em 2012 e sofreu vários adiamentos. Atualmente, a previsão é que a construção comece em 2025 e a viagem inaugural ocorra em 2027. O navio terá 56.000 toneladas brutas, capacidade para 2.435 passageiros e mais de 800 tripulantes. A Deltamarin, empresa finlandesa, participa do desenvolvimento técnico da embarcação.

Projeto do Titanic II Imagem: Reprodução

A rota seguirá o trajeto original, de Southampton, no Reino Unido, a Nova York. Cabines e áreas comuns devem manter o estilo da década de 1910, com restaurantes e salões de dança. Especialistas alertam que ainda não há confirmação de que a construção em larga escala tenha começado, e que o projeto envolve custos altos e normas internacionais de segurança. Mesmo com essas incertezas, a possibilidade de ver o Titanic navegando novamente atrai interesse de fãs e curiosos em todo o mundo.