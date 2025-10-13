Smorgasburg no Brooklyn: 14 anos de cultura gastronômica em Nova York
Por: Ricardo Carlini
Um dos mercados gastronômicos mais vibrantes dos Estados Unidos celebra 14 anos de história com novos sabores e milhares de visitantes todo fim de semana.
Poucos lugares em Nova York reúnem tanta diversidade culinária e energia criativa quanto o Smorgasburg, o famoso mercado gastronômico ao ar livre do Brooklyn.
Fundado em maio de 2011 como uma extensão do Brooklyn Flea, o evento se tornou um fenômeno urbano, atraindo visitantes do mundo todo e consolidando-se como o maior mercado de comida a céu aberto dos Estados Unidos.
O nome "Smorgasburg" vem da fusão das palavras smörgåsbord (expressão sueca que significa "mesa de variedades") e "Williamsburg", o bairro onde tudo começou. A proposta é simples e irresistível: oferecer um espaço para pequenos produtores, chefs independentes e empreendedores gastronômicos testarem suas criações diretamente com o público.
O paraíso dos sabores
A cada fim de semana, o Smorgasburg reúne mais de 100 barracas com opções que vão da culinária latina à asiática, passando por hambúrgueres artesanais, doces filipinos, tacos, cafés guatemaltecos e pratos veganos criativos.
Além da comida, o clima é de festival: famílias, turistas e moradores locais se espalham pelos gramados com vista para o skyline de Manhattan, transformando a experiência em um verdadeiro evento social.
O sucesso é tanto que o mercado já ajudou a impulsionar centenas de marcas. Muitos ex-expositores abriram restaurantes próprios ou se tornaram referências gastronômicas na cidade. Por isso, a imprensa americana costuma chamar o evento de "The Woodstock of Eating" — o Woodstock da comida.
Onde e quando acontece
- Sábados: Marsha P. Johnson State Park (90 Kent Ave, Williamsburg, Brooklyn)
- Domingos: Prospect Park - Breeze Hill (entrada pela Lincoln Road)
- Horário: das 11h às 18h, entre abril e outubro
- Como chegar: metrôs L (Bedford Ave), Q/S (Prospect Park) e F/G (15th Street)
Em 2025, o Smorgasburg também conta com uma edição no World Trade Center, em Manhattan, expandindo ainda mais sua presença em Nova York.
Mais que um mercado - uma experiência nova-iorquina
O Smorgasburg vai além da comida: é um ponto de encontro entre culturas, ideias e estilos de vida. Visitar o evento é sentir o espírito criativo e acolhedor do Brooklyn - uma mistura de aromas, música, diversidade e autenticidade que traduz o verdadeiro sabor de Nova York.
Dica de transporte e passeios
