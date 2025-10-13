Smorgasburg no Brooklyn: 14 anos de cultura gastronômica em Nova York

Smorgasburg Imagem: Reprodução

Fundado em maio de 2011 como uma extensão do Brooklyn Flea, o evento se tornou um fenômeno urbano, atraindo visitantes do mundo todo e consolidando-se como o maior mercado de comida a céu aberto dos Estados Unidos.

O nome "Smorgasburg" vem da fusão das palavras smörgåsbord (expressão sueca que significa "mesa de variedades") e "Williamsburg", o bairro onde tudo começou. A proposta é simples e irresistível: oferecer um espaço para pequenos produtores, chefs independentes e empreendedores gastronômicos testarem suas criações diretamente com o público.

O paraíso dos sabores

A cada fim de semana, o Smorgasburg reúne mais de 100 barracas com opções que vão da culinária latina à asiática, passando por hambúrgueres artesanais, doces filipinos, tacos, cafés guatemaltecos e pratos veganos criativos.

Além da comida, o clima é de festival: famílias, turistas e moradores locais se espalham pelos gramados com vista para o skyline de Manhattan, transformando a experiência em um verdadeiro evento social.