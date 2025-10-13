Ronnie Von e Sarah Zeffer lançam nova versão de 'Come Fly with Me'

Ronnie Von e Sarah Zeffer Imagem: Sal Ricardo/Divulgação

O cantor, que não gravava profissionalmente há mais de 20 anos, comentou sobre o projeto:

"Me encantei com a ideia de revisitar esses clássicos que marcaram a história da música americana. Este projeto reunirá os maiores standards do repertório internacional, e participar dele é uma experiência única e emocionante", disse Ronnie Von.

Mantendo o espírito swing e o charme da versão original, a nova leitura ganha contornos modernos, equilibrando tradição e contemporaneidade. A interpretação de Ronnie Von, marcada por sua voz aveludada e pela elegância característica, encontra em Sarah Zeffer o complemento ideal, resultando em uma performance leve, romântica e sofisticada.

Mais do que uma regravação, o lançamento celebra o poder dos clássicos que atravessam gerações. Em plena era digital, "Come Fly with Me" renasce com frescor e reverência, reafirmando o talento de Ronnie Von e sua capacidade de transformar nostalgia em arte viva.

Sobre a canção "Come Fly with me"

Gravada em 1957 e lançada no início de 1958, "Come Fly with Me" marcou uma das fases mais emblemáticas da carreira de Frank Sinatra. Escrita por Jimmy Van Heusen e Sammy Cahn especialmente para o cantor, a canção abriu o álbum homônimo que se tornaria um dos marcos da música americana do pós-guerra.