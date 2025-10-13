Ronnie Von e Sarah Zeffer lançam nova versão de 'Come Fly with Me'
Por: Patrícia Alves
Sessenta e oito anos após o lançamento original de "Come Fly with Me", de Frank Sinatra, o cantor Ronnie Von revive o clássico em uma releitura sofisticada e envolvente. A nova versão, que será lançada no dia 10 de outubro, chega exatamente na mesma data em que Sinatra apresentou a canção ao mundo, em 1957: um tributo simbólico à elegância e ao legado do ídolo norte-americano.
Ronnie divide os vocais com a cantora Sarah Zeffer, em uma produção assinada por Rubens Azevedo, Demetre Georguleas e Donny Silva, do Studio 8. A faixa conta ainda com a participação de músicos renomados, que imprimem refinamento e força instrumental à gravação.
O cantor, que não gravava profissionalmente há mais de 20 anos, comentou sobre o projeto:
"Me encantei com a ideia de revisitar esses clássicos que marcaram a história da música americana. Este projeto reunirá os maiores standards do repertório internacional, e participar dele é uma experiência única e emocionante", disse Ronnie Von.
Mantendo o espírito swing e o charme da versão original, a nova leitura ganha contornos modernos, equilibrando tradição e contemporaneidade. A interpretação de Ronnie Von, marcada por sua voz aveludada e pela elegância característica, encontra em Sarah Zeffer o complemento ideal, resultando em uma performance leve, romântica e sofisticada.
Mais do que uma regravação, o lançamento celebra o poder dos clássicos que atravessam gerações. Em plena era digital, "Come Fly with Me" renasce com frescor e reverência, reafirmando o talento de Ronnie Von e sua capacidade de transformar nostalgia em arte viva.
Sobre a canção "Come Fly with me"
Gravada em 1957 e lançada no início de 1958, "Come Fly with Me" marcou uma das fases mais emblemáticas da carreira de Frank Sinatra. Escrita por Jimmy Van Heusen e Sammy Cahn especialmente para o cantor, a canção abriu o álbum homônimo que se tornaria um dos marcos da música americana do pós-guerra.
Com arranjos vibrantes de Billy May e o inconfundível estilo de swing que caracterizou a era de ouro de Sinatra, a música convidava o público a embarcar em uma viagem pelo mundo — tema central do disco, que celebrava o glamour e a modernidade dos anos 1950.
O álbum Come Fly with Me, lançado pela Capitol Records, alcançou o topo da Billboard em 1958, consolidando Sinatra como um dos maiores intérpretes de sua geração. A capa icônica, com o cantor sorrindo ao lado de um avião, simbolizava o otimismo e a sofisticação que definiram a época.
Mais de seis décadas depois, "Come Fly with Me" segue como um hino atemporal do jazz e do swing, reinterpretado por artistas como Michael Bublé, Robbie Williams e Count Basie Orchestra. Presente em trilhas sonoras, comerciais e filmes, a canção continua associada à elegância, ao romance e ao espírito aventureiro que tornaram Sinatra uma lenda da música mundial.
