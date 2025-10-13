O luxo da performance: por dentro dos gadgets de bem-estar

Esses números revelam uma nova equação de valor: cuidar-se é a nova forma de performar, e performar bem é o novo luxo. O corpo tornou-se uma interface de dados e a tecnologia, um símbolo de autoconsciência e distinção.

Oura Ring Imagem: Reprodução

Não dormir não é mais cool

O descanso se tornou um marcador de sucesso, e o Oura Ring é o objeto de desejo que melhor traduz essa nova estética da performance.Feito em titânio, o anel monitora sono, temperatura corporal e variabilidade cardíaca com precisão clínica. Sua versão Gucci x Oura, em ouro 18k, custa cerca de US$ 950 e já foi vista em nomes como Gwyneth Paltrow e Kim Kardashian. Com mais de 2,5 milhões de unidades vendidas, o acessório consolidou o conceito de bio-luxury: tecnologia que mede o invisível e traduz o autocuidado em status.

Outro exemplo é o Eight Sleep Pod 4, um colchão inteligente que regula a temperatura, analisa o sono e ajusta o ambiente para máxima recuperação. Utilizado por atletas como Lewis Hamilton e Taylor Fritz, o produto elevou o descanso à categoria de performance, criando o conceito de sleep fitness, dormir como treino. Com mais de US$ 150 milhões em aportes, a marca atingiu valor de mercado de US$ 500 milhões. Dormir, definitivamente, virou ciência, e, de certa forma, privilégio.

Neurociência aplicada ao mindfulness