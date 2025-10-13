Dudu Pelizzari celebra estreia como protagonista em 'O Senhor e a Serva'

Imagem: Reprodução

"Foram meses de preparação. Junto da Nathalia, meu par romântico, fomos muito bem amparados pela direção e pela autora. A estrutura que recebi para viver um protagonista foi impecável. Mesmo na dor do meu personagem, o prazer de me expressar é intenso", conta Dudu.

Para mergulhar no papel, o ator precisou viver experiências próximas às do personagem: "Nesse processo, precisei compreender o 'deserto', a 'solidão', para entender meu personagem, Caius, um homem muito solitário, que viveu uma depressão profunda, e eu sou o oposto, extremamente sociável. Fui morar em Curicica, uma região isolada, próxima de onde gravávamos, e lá consegui me deparar com uma solidão que eu ainda não conhecia. Ao viver o Caius, não representei uma dor; eu realmente conheci o estado solitário. Foi muito intenso, muito importante, viver esse movimento. Foi preciso me perder para dar vida a ele", revela.

Na trama, que em breve será disponibilizada na Disney+ e já pode ser encontrada na Univer Vídeo, Caius é um comandante romano aposentado que, após anos de depressão e culpa, encontra o amor e a superação. "Convido o público a acompanhar uma história de superação, transformação e amor. É um romance lindo", completa Dudu.

Conhecido por personagens como Fred em Malhação, Negócio da China, Carinha de Anjo e Jezabel, Dudu tem sólida formação em Artes Cênicas, estudou cinema na Argentina e atuou por quatro anos no Teatro Oficina, com Zé Celso. No streaming, participou de DOM (Amazon Prime) e O Homem da Sua Vida (HBO), e no cinema se destacou em Minha Vida em Marte (2018), ao lado de Paulo Gustavo e Monica Martelli.

Completando duas décadas de carreira, ele equilibra arte e paternidade: "Sou um paizão declarado e me sinto abençoado por viver um momento tão único na minha carreira", finaliza.