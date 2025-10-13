Dudu Pelizzari celebra estreia como protagonista em 'O Senhor e a Serva'
Por: Flávia Viana
O ator, que completa 20 anos de carreira, vive Caius, um homem viúvo que encontra amor e superação; a estreia é nesta segunda-feira (13/10)
Aos 40 anos, Dudu Pelizzari celebra seu primeiro protagonista na TV com a série O Senhor e a Serva, spin-off de Paulo, O Apóstolo, que estreia nesta segunda-feira, 13 de outubro, na Record. Ele interpreta Caius, um homem viúvo e solitário que enfrenta culpa, depressão e solidão, e encontra amor em uma serva cristã, papel de Nathalia Florentino. A série, escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Guga Sander, tem dez episódios e retrata fé, resistência e superação.
"Foram meses de preparação. Junto da Nathalia, meu par romântico, fomos muito bem amparados pela direção e pela autora. A estrutura que recebi para viver um protagonista foi impecável. Mesmo na dor do meu personagem, o prazer de me expressar é intenso", conta Dudu.
Para mergulhar no papel, o ator precisou viver experiências próximas às do personagem: "Nesse processo, precisei compreender o 'deserto', a 'solidão', para entender meu personagem, Caius, um homem muito solitário, que viveu uma depressão profunda, e eu sou o oposto, extremamente sociável. Fui morar em Curicica, uma região isolada, próxima de onde gravávamos, e lá consegui me deparar com uma solidão que eu ainda não conhecia. Ao viver o Caius, não representei uma dor; eu realmente conheci o estado solitário. Foi muito intenso, muito importante, viver esse movimento. Foi preciso me perder para dar vida a ele", revela.
Na trama, que em breve será disponibilizada na Disney+ e já pode ser encontrada na Univer Vídeo, Caius é um comandante romano aposentado que, após anos de depressão e culpa, encontra o amor e a superação. "Convido o público a acompanhar uma história de superação, transformação e amor. É um romance lindo", completa Dudu.
Conhecido por personagens como Fred em Malhação, Negócio da China, Carinha de Anjo e Jezabel, Dudu tem sólida formação em Artes Cênicas, estudou cinema na Argentina e atuou por quatro anos no Teatro Oficina, com Zé Celso. No streaming, participou de DOM (Amazon Prime) e O Homem da Sua Vida (HBO), e no cinema se destacou em Minha Vida em Marte (2018), ao lado de Paulo Gustavo e Monica Martelli.
Completando duas décadas de carreira, ele equilibra arte e paternidade: "Sou um paizão declarado e me sinto abençoado por viver um momento tão único na minha carreira", finaliza.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.