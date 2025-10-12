Abertura da Galeria Hermes Santos em Alphaville marca nova fase do artista

No dia 30 de setembro, o artista Hermes Santos inaugurou sua nova galeria no Centro Comercial de Alphaville. O evento contou com um coquetel de abertura e a presença de convidados, amigos e apreciadores de arte.

Edilaine e Hermes Santis e a filha Nicole Caldas Santos. Imagem: Divulgação

A galeria abriga uma exposição permanente com obras inéditas do artista, incluindo esculturas e pinturas em 3D. O espaço foi criado para ser um ponto de encontro entre o público e o trabalho de Hermes, funcionando também como um ambiente voltado ao diálogo e à troca de experiências sobre arte.