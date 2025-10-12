SplashUOL
Abertura da Galeria Hermes Santos em Alphaville marca nova fase do artista

Amaury Jr.
Colunista de Splash

No dia 30 de setembro, o artista Hermes Santos inaugurou sua nova galeria no Centro Comercial de Alphaville. O evento contou com um coquetel de abertura e a presença de convidados, amigos e apreciadores de arte.

Edilaine e Hermes Santis e a filha Nicole Caldas Santos.
Edilaine e Hermes Santis e a filha Nicole Caldas Santos. Imagem: Divulgação

A galeria abriga uma exposição permanente com obras inéditas do artista, incluindo esculturas e pinturas em 3D. O espaço foi criado para ser um ponto de encontro entre o público e o trabalho de Hermes, funcionando também como um ambiente voltado ao diálogo e à troca de experiências sobre arte.

Silvia Neubern, Hermes Santos, Deborah Storte e Edilaine Santos.
Silvia Neubern, Hermes Santos, Deborah Storte e Edilaine Santos. Imagem: Divulgação

Segundo o artista, a proposta é unir praticidade e acolhimento em um local de fácil acesso, com estacionamento disponível. "Quis criar um espaço que fosse, ao mesmo tempo, uma extensão do meu trabalho e um convite ao diálogo com todos que acompanham minha trajetória artística", afirma Hermes.

Com uma carreira construída ao longo de exposições no Brasil e no exterior, Hermes Santos celebra essa nova etapa como um marco pessoal e profissional.

Casal Hermes e Edilaine Santos
Casal Hermes e Edilaine Santos Imagem: Divulgação
A nova galeria do artista em Alphaville
A nova galeria do artista em Alphaville Imagem: Divulgação
Obra do artista Hermes Santos
Obra do artista Hermes Santos Imagem: Divulgação

