Tânia Mara celebra 25 anos de carreira com turnê intimista

Romântica assumida, Tânia aposta em canções que falam de amor duradouro, mesmo em um cenário musical dominado por temas como traição e festas. "O que antes era normal hoje parece extraordinário. As pessoas estão desacreditadas do amor e escutam mais falar de traição, de sair para beber, para zoar. Mas acredito que uma música pode tocar o público justamente por relembrar algo que todos têm saudade: viver um amor de verdade, feito para durar. A música romântica é eterna. Basta ver: se você escolher as dez músicas que mais marcaram a história da música popular brasileira, todas falam de amor."

O grande sucesso da carreira, "Se Quiser", tema da novela Páginas da Vida (2006), rendeu a artista troféu Domingão e Troféu imprensa , também bateu 1 ano e meio em primeiro lugar das rádios do país, em 2014 foi q vez de "Só vejo você" ocupar o segundo lugar das rádios, mas a artista também é lembrada pela passagem pela televisão. Revelada ainda adolescente como apresentadora do programa "Fantasia", no SBT, ela admite vontade de voltar ao vídeo. "Sei que a televisão vive um momento muito diferente. Hoje, cada um tem sua própria 'emissora' no YouTube. Mas eu amo TV. Comecei nela e tenho vontade de voltar com algo que una música e entrevistas. O público gosta de conhecer mais da vida, da história, da intimidade do artista."

Mãe de Maysa, de 15 anos, Tânia diz que a maternidade transformou sua forma de ver e cantar o amor. "Após a Maysa, isso se escancarou. Vi que realmente eu ainda não tinha embarcado com a profundidade e a intensidade que o amor exige. O amor de mãe te traz isso: a certeza de que não há medida para o amor. Ele é intenso, profundo, verdadeiro, escancarado. Minha forma de cantar mudou. Minha forma de ver a vida, o mundo, as pessoas."

A cantora estreou aos 13 anos como bailarina do programa Fantasia , escolhida por Silvio Santos entre 10 mil candidatas, no ano seguinte assumiu a apresentação do programa. Ao longo de 25 anos de carreira, 13 trilhas de novelas , 7 cds, 2 dvds, gravou ao lado de nomes como ; Chitãozinho e Xororo, Brian McKnight, Simone e Simaria, Paula Fernandes, Fernando e Sorocaba, Marcos e Belutti, Juan Luís Guerra, Alexandre Pires.