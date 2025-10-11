SplashUOL
'SUKATA - O Musical' volta em cartaz com turnê pelo interior de SP

Por: Flávia Viana

A peça conta a história de Suzana, Katarina e Tania, três amigas da periferia que sonham em transformar o mundo em um lugar melhor . Enquanto trabalham na luxuosa doceria Pekatu da blogueira Cláudia, mais preocupada com seguidores e redes sociais, as jovens "Suketes" têm um propósito maior: criar um projeto de reciclagem na doceria e na comunidade, promovendo a inclusão e a sustentabilidade. Entre desafios, música, humor e emoção, a jornada das personagens traz ao público reflexões sobre amizade, coragem, inclusão e sustentabilidade.

Com direção e dramaturgia de Alexia Annes, o espetáculo reúne elenco jovem e talentoso, números musicais vibrantes e coreografias envolventes. Uma experiência cênica que diverte e emociona, ao mesmo tempo em que estimula valores fundamentais para crianças, jovens e adultos.

A produção é da Batom Produções, com apoio do Programa de Ação Cultural - ProAC, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) do Ministério da Cultura e Governo Federal.

Serviço:

Ingressos gratuitos.

Após as apresentações, haverá um bate-papo entre o elenco e o público presente.

Todas as apresentações contarão com interpretação em libras.

EMBU DAS ARTES/SP

11 e 12 de outubro, às 16h

Centro Cultural Mestre Assis - Largo Vinte e Um de Abril, 29

JACAREÍ/SP

25 e 26 de outubro, às 17h

Sala Mário Lago - Rua Barão de Jacareí, 122, Centro

