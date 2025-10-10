Meghan e Harry em Nova York: a missão global pela saúde mental

Na quinta-feira, 9 de outubro, o duque e a duquesa de Sussex foram homenageados como Humanitarians of the Year durante o gala anual do Project Healthy Minds, organização sem fins lucrativos que promove o acesso a serviços de apoio psicológico e combate o estigma em torno da saúde mental. O evento aconteceu no Spring Studios, em Manhattan, e reuniu empresários, ativistas e celebridades em torno da causa.

Príncipe Harry e Meghan Markle Imagem: Reprodução

A escolha do casal, cofundadores da Archewell Foundation, reconhece o trabalho realizado através da iniciativa The Parents Network, que oferece apoio a famílias e pais que perderam filhos ou enfrentam desafios relacionados a danos digitais e cyberbullying.

Em seu discurso de agradecimento, Meghan falou diretamente como mãe, com um tom leve, porém pessoal:

"Nossos filhos, Archie e Lilibet, têm apenas 6 e 4 anos. Felizmente, ainda são pequenos demais para as redes sociais, mas sabemos que esse dia vai chegar. Como tantos pais, pensamos constantemente em como abraçar os benefícios da tecnologia sem perder o controle sobre seus perigos."

Harry completou: