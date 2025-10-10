Clássico 'Os Músicos de Bremen' estreia versão com música erudita

"Os Músicos de Bremen" Imagem: Divulgação

A encenação aposta na união da palavra e da música para conduzir o público por uma jornada marcada pelo humor, pela amizade e pela força coletiva dos protagonistas. Enquanto a história se desenrola, a trilha sonora original é executada ao vivo, ampliando a atmosfera cênica e transformando a experiência em um mergulho sensorial único.

Figurinos que se desdobram em diferentes possibilidades e iluminação que dialoga diretamente com a narrativa compõem a montagem, que resgata o espírito dos antigos disquinhos de vinil de contação de histórias, populares nas décadas de 1970 e 1980. Livre para todas as idades, o espetáculo tem duração de 45 minutos e é uma oportunidade especial para crianças, famílias e amantes da arte compartilharem um momento de imaginação e encantamento.

O espetáculo convida o público a enxergar a música erudita de forma acessível e envolvente, estimulando a imaginação de crianças cada vez mais conectadas ao universo digital. O encontro entre a tradição da fábula e a linguagem contemporânea da encenação amplia a conexão entre gerações.

Serviço

Os Músicos de Bremen

Local: Teatro Jardim São Paulo - Av. Leôncio de Magalhães, 382 - Jardim São Paulo - Próximo à estação Jardim São Paulo/ Ayrton Senna - SP.

Data: 11 de outubro de 2025. Sábado, às 16h.

Classificação: Livre

Duração: 45 minutos

Ingressos: Sympla