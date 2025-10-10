Clássico 'Os Músicos de Bremen' estreia versão com música erudita
Por: Flávia Viana
A clássica fábula "Os Músicos de Bremen" estreia no palco do Teatro Jardim São Paulo, em 11 de outubro, às 16h, um espetáculo que mistura música erudita, teatro e poesia. A apresentação conta com a São Paulo Wind Ensemble, sob regência da maestrina Mônica Giardini, e os atores Mario Spatizziani e Vitor Bassi, responsáveis por narrar e interpretar todos os personagens de forma lúdica e divertida. A classificação é livre e os ingressos custam R$25 (meia-entrada), R$50 (inteira) e podem ser adquiridos na plataforma Sympla.
Escrito pelos Irmãos Grimm, o conto narra a história de um jumento, um cão, um gato e um galo rejeitados por seus donos devido à idade. Em busca de uma nova vida, eles seguem rumo à cidade de Bremen para se tornarem músicos. No caminho, descobrem que a amizade, a união e a cooperação podem transformar desafios em oportunidades, transmitindo ao público uma mensagem atemporal de solidariedade e esperança.
A encenação aposta na união da palavra e da música para conduzir o público por uma jornada marcada pelo humor, pela amizade e pela força coletiva dos protagonistas. Enquanto a história se desenrola, a trilha sonora original é executada ao vivo, ampliando a atmosfera cênica e transformando a experiência em um mergulho sensorial único.
Figurinos que se desdobram em diferentes possibilidades e iluminação que dialoga diretamente com a narrativa compõem a montagem, que resgata o espírito dos antigos disquinhos de vinil de contação de histórias, populares nas décadas de 1970 e 1980. Livre para todas as idades, o espetáculo tem duração de 45 minutos e é uma oportunidade especial para crianças, famílias e amantes da arte compartilharem um momento de imaginação e encantamento.
O espetáculo convida o público a enxergar a música erudita de forma acessível e envolvente, estimulando a imaginação de crianças cada vez mais conectadas ao universo digital. O encontro entre a tradição da fábula e a linguagem contemporânea da encenação amplia a conexão entre gerações.
Serviço
Os Músicos de Bremen
Local: Teatro Jardim São Paulo - Av. Leôncio de Magalhães, 382 - Jardim São Paulo - Próximo à estação Jardim São Paulo/ Ayrton Senna - SP.
Data: 11 de outubro de 2025. Sábado, às 16h.
Classificação: Livre
Duração: 45 minutos
Ingressos: Sympla
