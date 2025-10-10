CCXP25 confirma presença de Pedro Bandeira

A CCXP25, o maior festival de cultura pop do mundo, anuncia a participação de Pedro Bandeira em sua próxima edição, que acontece de 4 a 7 de dezembro no São Paulo Expo. Autor de livros infantojuvenis, ele chega à CCXP para o lançamento da versão em quadrinhos do clássico A droga da obediência, publicado pela editora Moderna, com roteiro de Felipe Pan, ilustração de Olavo Costa e cores de Mariane Gusmão. Bandeira estará presente no Artists' Valley, no dia 7 de dezembro (domingo), onde receberá fãs e celebrará uma trajetória que atravessa décadas e influenciou leitores desde os anos 1980.



Com mais de 100 livros publicados e 20 milhões de exemplares vendidos, Bandeira é hoje um dos autores mais lidos do país. Sua obra, que transita entre o mistério, a aventura e o humor, já recebeu prêmios como Jabuti, APCA, Adolfo Aizen e o selo Altamente Recomendável da FNLIJ. Desde 2009, é autor exclusivo da Editora Moderna, que relançou seus clássicos para novas gerações de leitores.

Pedro Bandeira Imagem: Divulgação

A Droga da Obediência completou 40 anos em 2024, e em breve ganhará as telonas com sua primeira adaptação para os cinemas, com produção da Conspiração e coprodução Globo Filmes e Scriptonita Films. A Droga da Obediência já vendeu mais de 4 milhões de cópias, e é o livro inaugural da série literária Os Karas, que totaliza 8 milhões de livros vendidos