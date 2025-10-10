CCXP25 confirma presença de Pedro Bandeira
A CCXP25, o maior festival de cultura pop do mundo, anuncia a participação de Pedro Bandeira em sua próxima edição, que acontece de 4 a 7 de dezembro no São Paulo Expo. Autor de livros infantojuvenis, ele chega à CCXP para o lançamento da versão em quadrinhos do clássico A droga da obediência, publicado pela editora Moderna, com roteiro de Felipe Pan, ilustração de Olavo Costa e cores de Mariane Gusmão. Bandeira estará presente no Artists' Valley, no dia 7 de dezembro (domingo), onde receberá fãs e celebrará uma trajetória que atravessa décadas e influenciou leitores desde os anos 1980.
Com mais de 100 livros publicados e 20 milhões de exemplares vendidos, Bandeira é hoje um dos autores mais lidos do país. Sua obra, que transita entre o mistério, a aventura e o humor, já recebeu prêmios como Jabuti, APCA, Adolfo Aizen e o selo Altamente Recomendável da FNLIJ. Desde 2009, é autor exclusivo da Editora Moderna, que relançou seus clássicos para novas gerações de leitores.
A Droga da Obediência completou 40 anos em 2024, e em breve ganhará as telonas com sua primeira adaptação para os cinemas, com produção da Conspiração e coprodução Globo Filmes e Scriptonita Films. A Droga da Obediência já vendeu mais de 4 milhões de cópias, e é o livro inaugural da série literária Os Karas, que totaliza 8 milhões de livros vendidos
Na CCXP25, a presença do autor se soma a outros grandes nomes já confirmados para o Artists' Valley, como:
- Sara Pichelli - co-criadora de Miles Morales e artista de títulos como Spider Man, Guardians of the Galaxy e Scarlet Witch
- Joe Quesada - ex-editor-chefe e Chief Creative Officer da Marvel Comics, criador de Disciple e artista de títulos como Demolidor e Homem-Aranha
- Netho Diaz - brasileiro com trabalhos em Cobra Commander, G.I. Joe, Wolverine e Venom
- J. M. DeMatteis - roteirista de Homem-Aranha: A Última Caçada de Kraven e Moonshadow
- Gerry Conway - roteirista de A Morte de Gwen Stacy e co-criador do Justiceiro
- Elena Casagrande, Phil Hester, Nick Dragotta, Frank Martin, John Timms, Lucas Meyer, entre outros.
Serviço - CCXP25
Data: 04 a 07 de dezembro de 2025
Local: São Paulo Expo - Rod. dos Imigrantes, KM 1,5 - São Paulo/SP
