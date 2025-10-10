As lágrimas de William e o novo rosto da monarquia

Príncipe William Imagem: Reprodução

Em um vídeo divulgado nesta semana como parte das ações do Dia Mundial da Saúde Mental, William protagoniza um dos momentos mais emocionantes de sua trajetória pública. A gravação faz parte de uma nova campanha da Royal Foundation para o lançamento da National Suicide PreventionNetwork, uma rede nacional de prevenção ao suicídio no Reino Unido, que visa oferecer suporte e reduzir o estigma em torno do tema.

No vídeo, o príncipe conversa com Rhian Mannings, fundadora da ONG 2Wish, criada após a morte de seu filho, George, de apenas um ano, e o suicídio do marido, Paul, poucos dias depois — uma tragédia que a levou a transformar o luto em ação.

A conversa é íntima, sem o verniz de formalidade que costuma cercar encontros reais. William e Rhian estão sentados frente a frente, tomando chá, em um tom calmo, mas de grande peso emocional. O diálogo começa racional, sobre estigmas e como lidar com o tema diante de crianças, até chegar ao ponto que o derruba emocionalmente.

William: "Se você pudesse dizer algo a Paul, o que diria?"

Rhian: "Há só uma coisa que eu diria se tivesse mais um momento com ele: por que você não falou comigo? Eu me pergunto isso todos os dias. Ele perdeu tanta alegria. Nós teríamos ficado bem."

Nesse momento, o príncipe se engasga, visivelmente comovido, e tenta continuar: