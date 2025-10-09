Opinião
Regina Moraes transforma seu aniversário em gesto solidário
No dia 28 de outubro, Regina Moraes celebra mais um aniversário de uma forma especial. Em vez de presentes, ela convida amigos e familiares a participarem de uma corrente do bem: fazer uma doação para o Instituto Velho Amigo.
A iniciativa, chamada "Aniversário Solidário", tem como objetivo transformar o carinho em ação e apoiar o trabalho do Instituto Velho Amigo, que atua há mais de 20 anos pela garantia dos direitos das pessoas idosas em situação de vulnerabilidade no Brasil. À frente da organização, Regina Moraes acredita que cada gesto solidário ajuda a transformar vidas e fortalecer o cuidado com quem mais precisa.
Quem quiser participar pode contribuir com qualquer valor através da chave PIX: eventosolidario@velhoamigo.org.br
