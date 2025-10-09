Regina Moraes transforma seu aniversário em gesto solidário

No dia 28 de outubro, Regina Moraes celebra mais um aniversário de uma forma especial. Em vez de presentes, ela convida amigos e familiares a participarem de uma corrente do bem: fazer uma doação para o Instituto Velho Amigo.

Imagem: Divulgação

A iniciativa, chamada "Aniversário Solidário", tem como objetivo transformar o carinho em ação e apoiar o trabalho do Instituto Velho Amigo, que atua há mais de 20 anos pela garantia dos direitos das pessoas idosas em situação de vulnerabilidade no Brasil. À frente da organização, Regina Moraes acredita que cada gesto solidário ajuda a transformar vidas e fortalecer o cuidado com quem mais precisa.