Cinema inclusivo leva Fafy Siqueira a indicação internacional
Por: Flávia Viana
Comemorando cinco décadas de carreira, Fafy Siqueira chega a mais um marco: a indicação ao prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante no prestigiado 18º Los Angeles Brazilian Film Festival (LABRFF 2025), que será realizado de 13 a 16 de outubro no Culver Theater, em Los Angeles.
A atriz disputa a categoria com nomes de peso da dramaturgia nacional, como Dira Paes, Vanessa Gerbelli, Karine Telles, Linn da Quebrada e Júlia Dezotti, reafirmando seu talento e relevância em um cenário internacional. "Ser indicada para esse prêmio foi um bálsamo para o meu ego", reflete.
O filme "Colegas 2" (também conhecido como "Colegas e o Herdeiro"), dirigido por Marcelo Galvão, é a sequência do aclamado "Colegas" (2012). Mantendo o compromisso com a inclusão e diversidade, a trama acompanha três amigos em uma jornada pelo Uruguai, enfrentando desafios e celebrando a amizade e a liberdade, em uma narrativa emocionante e humana.
Entre os destaques do elenco estão Fafy Siqueira, Ariel Goldenberg, Luiza Godoi, Rita Pokk e Breno Viola, formando um grupo diversificado que mostra que representatividade é parte essencial do cinema contemporâneo.
Além da estreia em Los Angeles, o longa será exibido na primeira edição do LABRFF Orlando, entre 24 e 26 de outubro de 2025, ampliando a visibilidade do cinema brasileiro inclusivo nos Estados Unidos.
O LABRFF, fundado em 2007 por Meire Fernandes, é considerado o maior festival de cinema brasileiro nos EUA, promovendo o audiovisual nacional e oferecendo uma plataforma de destaque para cineastas brasileiros e internacionais.
Sobre a experiência de participar do filme, Fafy comentou: "Posso dizer que depois desse filme, convivendo com esse elenco, eu me tornei uma pessoa melhor."
Além de Fafy, a atriz Luiza Godoi, integrante do elenco de "Colegas 2" e representante da inclusão no cinema, também foi indicada — mas na categoria Melhor Atriz, concorrendo com nomes consagrados, incluindo Fernanda Montenegro, indicada pelo filme "Vitória". A presença de Luiza reforça a importância da representatividade e do espaço para talentos diversos na indústria cinematográfica.
Para Fafy, a indicação é também um reconhecimento de toda a trajetória construída ao longo de cinco décadas no teatro, televisão e cinema, consolidando-a como uma das atrizes mais versáteis e queridas do país. "Colegas 2", que deve estrear no Brasil no primeiro semestre de 2026, evidencia o impacto social do cinema inclusivo, capaz de emocionar e inspirar públicos de todas as idades.
