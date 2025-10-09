Cinema inclusivo leva Fafy Siqueira a indicação internacional

Fafy Siqueira Imagem: Divulgação

O filme "Colegas 2" (também conhecido como "Colegas e o Herdeiro"), dirigido por Marcelo Galvão, é a sequência do aclamado "Colegas" (2012). Mantendo o compromisso com a inclusão e diversidade, a trama acompanha três amigos em uma jornada pelo Uruguai, enfrentando desafios e celebrando a amizade e a liberdade, em uma narrativa emocionante e humana.

Entre os destaques do elenco estão Fafy Siqueira, Ariel Goldenberg, Luiza Godoi, Rita Pokk e Breno Viola, formando um grupo diversificado que mostra que representatividade é parte essencial do cinema contemporâneo.

Além da estreia em Los Angeles, o longa será exibido na primeira edição do LABRFF Orlando, entre 24 e 26 de outubro de 2025, ampliando a visibilidade do cinema brasileiro inclusivo nos Estados Unidos.

O LABRFF, fundado em 2007 por Meire Fernandes, é considerado o maior festival de cinema brasileiro nos EUA, promovendo o audiovisual nacional e oferecendo uma plataforma de destaque para cineastas brasileiros e internacionais.

Sobre a experiência de participar do filme, Fafy comentou: "Posso dizer que depois desse filme, convivendo com esse elenco, eu me tornei uma pessoa melhor."