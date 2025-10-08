Marcelo Felmanas reafirma seu legado curatorial na 3ª edição da Casa 6F

Karla Marques Imagem: Divulgação

Presente em diversos ambientes da mostra, a Century assume papel central na narrativa curatorial desta edição. Reconhecida por sua sofisticação atemporal e excelência artesanal, a marca americana simboliza o equilíbrio entre tradição, inovação e elegância contemporânea - valores que refletem o próprio DNA da Casa 6F e a assinatura curatorial de Felmanas.

Mais do que uma exposição de tendências, a Casa 6F é um encontro de experiências, conteúdos e ativações imersivas, onde o design dialoga com a emoção e o estilo de vida. "A curadoria é uma linguagem de autoridade e diferenciação. Ela não mostra apenas o que é belo, mas o que faz sentido — estética com alma e coerência", afirma Marcelo Felmanas.

Com essa visão, a terceira edição da Casa 6F promete ser a expressão máxima do pensamento curatorial de Marcelo Felmanas, reafirmando seu protagonismo entre os grandes nomes da alta decoração no Brasil e consolidando a Century como um dos ícones do design internacional presentes na mostra.