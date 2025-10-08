SplashUOL
Marcelo Felmanas reafirma seu legado curatorial na 3ª edição da Casa 6F

Amaury Jr.
Colunista de Splash

À frente da 6F Decorações há quase três décadas, Marcelo Felmanas consolidou a curadoria como uma poderosa ferramenta de identidade e posicionamento de marca. Filho de galeristas e formado em Administração, Marcelo alia sensibilidade estética e visão estratégica ao selecionar peças que unem tradição, emoção e inovação - convertendo produtos em desejo e gerando valor em toda a cadeia da alta decoração.

Marcelo Felmanas
Marcelo Felmanas Imagem: Divulgação

Em 2025, ele reafirma esse legado na terceira edição da Casa 6F, que acontece de 7 a 11 de outubro, na icônica casa da família Scarpa, em São Paulo. O endereço, conhecido por receber grandes momentos da sociedade paulistana, será o cenário de uma das mostras mais aguardadas do ano, reunindo marcas que traduzem o melhor do mobiliário e décor mundial - Ginori 1735, Rosenthal, Strauss, Maiori Casa, Green House, Bitossi Home, Missoni Home Collection e, com destaque especial, a Century.

Karla Marques
Karla Marques Imagem: Divulgação

Presente em diversos ambientes da mostra, a Century assume papel central na narrativa curatorial desta edição. Reconhecida por sua sofisticação atemporal e excelência artesanal, a marca americana simboliza o equilíbrio entre tradição, inovação e elegância contemporânea - valores que refletem o próprio DNA da Casa 6F e a assinatura curatorial de Felmanas.

Erick Jacquin
Erick Jacquin Imagem: Divulgação

Mais do que uma exposição de tendências, a Casa 6F é um encontro de experiências, conteúdos e ativações imersivas, onde o design dialoga com a emoção e o estilo de vida. "A curadoria é uma linguagem de autoridade e diferenciação. Ela não mostra apenas o que é belo, mas o que faz sentido — estética com alma e coerência", afirma Marcelo Felmanas.

João Mansur
João Mansur Imagem: Divulgação

Com essa visão, a terceira edição da Casa 6F promete ser a expressão máxima do pensamento curatorial de Marcelo Felmanas, reafirmando seu protagonismo entre os grandes nomes da alta decoração no Brasil e consolidando a Century como um dos ícones do design internacional presentes na mostra.

Fátima Scarpa
Fátima Scarpa Imagem: Divulgação
Amelinha Amaro
Amelinha Amaro Imagem: Divulgação
Marcelo Antunes
Marcelo Antunes Imagem: Divulgação
Nathalia Samorano
Nathalia Samorano Imagem: Divulgação
Ambiente com produtos Century
Ambiente com produtos Century Imagem: Divulgação
Ambiente com produtos Century
Ambiente com produtos Century Imagem: Divulgação

Texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados.

