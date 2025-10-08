Ernesto Paglia relembra carreira e revela novo documentário na Amazônia
Ernesto Paglia construiu uma longa e sólida carreira na televisão, na qual realizou grandes projetos e reportagens. Prova disso é o currículo que soma coberturas de oito Copas do Mundo, da visita ao papa João Paulo II e do movimento das Diretas Já. Nesta quarta-feira (8), o jornalista é o convidado de Ronnie Von no programa "Companhia Certa", que será exibido à 0h, na RedeTV!.
Durante a entrevista, o comunicador reflete a motivação que o incentiva há décadas. "Gosto de contar histórias e se isso for reconhecido, se virem em mim um bom contador de histórias, atingi meu objetivo. Fiquei anos exercendo a mesma função, fiz um pouco de tudo [...] se repetisse as minhas histórias, se contasse tudo igual, ninguém ia me dar atenção. Então, primeiro devo ser honesto, precisava contar histórias de uma maneira que me interessasse, o resto é consequência", pontua ele, que já foi repórter especial e correspondente internacional.
Saudoso, Paglia relembra seu início na TV Globo, em 1979, enquanto ainda era estudante: "Aprendi na marra. Havia falta de mão de obra especializada e disposição de uma empresa em formar sua própria. Entrei nessa e só saí 43 anos e 10 meses depois", orgulha-se. Ao longo dos anos, passou por dezenas de jornalísticos da casa: "Fiz de tudo, só não o Globo Rural, é muito cedo", brinca, sem esconder qual foi seu preferido."O Globo Repórter, sem dúvida".
Ainda falando dos trabalhos que mais o marcaram, Ernesto destacou a série, "País dos Raios", exibida no "Fantástico" há 15 anos, que contribuiu para reduzir os casos de vítimas atingidas por descargas elétricas: "Produzi quatro programas ao longo de um mês. Esse material teve um impacto brutal no número de acidentes causados por raios no Brasil", recorda, orgulhoso. Ao contar os novos desdobramentos da produção, ele revela o próximo destino: "Dessa vez vamos para a Amazônia. Em vez de caçar apenas raios, vamos caçar tempestades [...] inclusive é um documentário que está na reta final, terá três episódios", antecipa.
