Ernesto Paglia relembra carreira e revela novo documentário na Amazônia

Ernesto Paglia construiu uma longa e sólida carreira na televisão, na qual realizou grandes projetos e reportagens. Prova disso é o currículo que soma coberturas de oito Copas do Mundo, da visita ao papa João Paulo II e do movimento das Diretas Já. Nesta quarta-feira (8), o jornalista é o convidado de Ronnie Von no programa "Companhia Certa", que será exibido à 0h, na RedeTV!.

Durante a entrevista, o comunicador reflete a motivação que o incentiva há décadas. "Gosto de contar histórias e se isso for reconhecido, se virem em mim um bom contador de histórias, atingi meu objetivo. Fiquei anos exercendo a mesma função, fiz um pouco de tudo [...] se repetisse as minhas histórias, se contasse tudo igual, ninguém ia me dar atenção. Então, primeiro devo ser honesto, precisava contar histórias de uma maneira que me interessasse, o resto é consequência", pontua ele, que já foi repórter especial e correspondente internacional.