Morre aos 84 anos José de Paiva Netto, líder da Legião da Boa Vontade

É com profundo pesar que a Legião da Boa Vontade comunica o falecimento de seu presidente, José de Paiva Netto, aos 84 anos, ocorrido na madrugada desta terça-feira, 7 de outubro, no Rio de Janeiro (RJ).

José de Paiva Netto Imagem: Divulgação

Escritor, jornalista, radialista, compositor e educador brasileiro, Paiva Netto dedicou sua vida à promoção de valores humanos e espirituais por meio da comunicação, da educação e das ações sociais da LBV. Sua trajetória é marcada por uma intensa atuação em prol da solidariedade e da paz.