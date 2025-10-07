Opinião
Morre aos 84 anos José de Paiva Netto, líder da Legião da Boa Vontade
É com profundo pesar que a Legião da Boa Vontade comunica o falecimento de seu presidente, José de Paiva Netto, aos 84 anos, ocorrido na madrugada desta terça-feira, 7 de outubro, no Rio de Janeiro (RJ).
Escritor, jornalista, radialista, compositor e educador brasileiro, Paiva Netto dedicou sua vida à promoção de valores humanos e espirituais por meio da comunicação, da educação e das ações sociais da LBV. Sua trajetória é marcada por uma intensa atuação em prol da solidariedade e da paz.
As homenagens ao líder da instituição serão realizadas nesta quarta-feira, dia 8 de outubro, em São Paulo (SP), em cerimônia aberta ao público.
