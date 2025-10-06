Segredos, risadas e reencontros: "Cá Entre Nós" chega aos palcos
Por: Patrícia Alves
O que uma amizade de mais de 30 anos pode guardar? Boas memórias? Momentos divertidos? Segredos? Ou fantasmas que varremos para debaixo do tapete do tempo?
Em CÁ ENTRE NÓS, estrelado por Suzy Rêgo, Cristiana Oliveira e Eduardo Martini, que também assina a direção, um grupo de amigos recebe a notícia de que Lola, aquela do grupo que fazia a faxina e se livrava dos fantasmas, deixa este plano. Os 3 amigos restantes decidem se encontrar e, sem saber, caem numa última armadilha deixada por Lola para que enfrentem esses fantasmas e reencontrem uma amizade que estava varrida debaixo de um tapete repleto de histórias.
Indicado para Melhor Comédia pelo Blog do Arcanjo, o espetáculo utiliza do humor e de referências sociais pungentes, como crises de idade, cobranças, a pressão estética, masculina e enraizada em adultos, para encontrar no diálogo e no amor o caminho da cura. O espetáculo acontece no Teatro União Cultural, em São Paulo.
SERVIÇO
Cá Entre Nós
Local: Teatro União Cultural
Endereço: Rua Mario Amaral, 209 - Paraiso
Temporada: de 22 de agosto a 15 de novembro
Sextas às 21h, sábados, às 20h, domingos, às 19h.
Ingressos: Sympla
Bilheteria: abre 1h30 antes do espetáculo
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.