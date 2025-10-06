SplashUOL
Amaury Jr.

Segredos, risadas e reencontros: "Cá Entre Nós" chega aos palcos

Amaury Jr.
Colunista de Splash

Por: Patrícia Alves

O que uma amizade de mais de 30 anos pode guardar? Boas memórias? Momentos divertidos? Segredos? Ou fantasmas que varremos para debaixo do tapete do tempo?

Suzy Rêgo, Cristiana Oliveira e Eduardo Martini
Suzy Rêgo, Cristiana Oliveira e Eduardo Martini Imagem: Reprodução

Em CÁ ENTRE NÓS, estrelado por Suzy Rêgo, Cristiana Oliveira e Eduardo Martini, que também assina a direção, um grupo de amigos recebe a notícia de que Lola, aquela do grupo que fazia a faxina e se livrava dos fantasmas, deixa este plano. Os 3 amigos restantes decidem se encontrar e, sem saber, caem numa última armadilha deixada por Lola para que enfrentem esses fantasmas e reencontrem uma amizade que estava varrida debaixo de um tapete repleto de histórias.

Indicado para Melhor Comédia pelo Blog do Arcanjo, o espetáculo utiliza do humor e de referências sociais pungentes, como crises de idade, cobranças, a pressão estética, masculina e enraizada em adultos, para encontrar no diálogo e no amor o caminho da cura. O espetáculo acontece no Teatro União Cultural, em São Paulo.

SERVIÇO
Cá Entre Nós

Local: Teatro União Cultural

Endereço: Rua Mario Amaral, 209 - Paraiso

Temporada: de 22 de agosto a 15 de novembro
Sextas às 21h, sábados, às 20h, domingos, às 19h.
Ingressos: Sympla
Bilheteria: abre 1h30 antes do espetáculo

Texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados.

