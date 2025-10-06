Segredos, risadas e reencontros: "Cá Entre Nós" chega aos palcos

Em CÁ ENTRE NÓS, estrelado por Suzy Rêgo, Cristiana Oliveira e Eduardo Martini, que também assina a direção, um grupo de amigos recebe a notícia de que Lola, aquela do grupo que fazia a faxina e se livrava dos fantasmas, deixa este plano. Os 3 amigos restantes decidem se encontrar e, sem saber, caem numa última armadilha deixada por Lola para que enfrentem esses fantasmas e reencontrem uma amizade que estava varrida debaixo de um tapete repleto de histórias.

Indicado para Melhor Comédia pelo Blog do Arcanjo, o espetáculo utiliza do humor e de referências sociais pungentes, como crises de idade, cobranças, a pressão estética, masculina e enraizada em adultos, para encontrar no diálogo e no amor o caminho da cura. O espetáculo acontece no Teatro União Cultural, em São Paulo.

SERVIÇO

Cá Entre Nós

Local: Teatro União Cultural

Endereço: Rua Mario Amaral, 209 - Paraiso

Temporada: de 22 de agosto a 15 de novembro

Sextas às 21h, sábados, às 20h, domingos, às 19h.

Ingressos: Sympla

Bilheteria: abre 1h30 antes do espetáculo