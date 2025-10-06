Rafael Coelho faz a 1ª tele cirurgia robótica à distância da América do Sul

Notícia que chega para orgulhar não só a classe médica, mas todos nós brasileiros.

Dr. Rafael Coelho Imagem: Reprodução

O Dr. Rafael Coelho marca um novo gol usando a cibernética a favor da medicina, realizando a primeira telecirurgia robótica da América do Sul. Diretamente do Hospital 9 de Julho, em São Paulo, dr. Rafael operou, através do robô Tumai ( da Microport) e com aprovação da Anvisa, um paciente em Porto Alegre, no Hospital Mãe de Deus, paciente do médico Marcos Tefilli.