Artista visual e joalheira Gaby Alves lança livro para colorir

A artista visual, autora e joalheira Gaby Alves lança seu novo livro "Coisas do Coração" no dia 11 de outubro de 2025 (sábado), das 14h às 17h, na Livraria Paisagem, localizada no Complexo Matarazzo, em São Paulo. O evento conta com a curadoria de Vera Simões e entrada gratuita.
Com 52 páginas e 50 desenhos para colorir, o livro propõe uma experiência que combina arte e afeto. A obra convida o leitor a explorar sentimentos e o cotidiano através do traço da autora.
Segundo Vera Simões, a obra apresenta o universo particular de Gaby Alves, traduzido em imagens que expressam "coisas do coração". Já Gaby descreve o livro como um convite para mergulhar em um espaço simbólico, onde memórias, emoções e imaginação se transformam em arte para colorir.
Além da proposta artística, o livro também destaca os benefícios da prática de colorir, que estimula a criatividade, promove relaxamento e pode funcionar como uma atividade terapêutica.
SERVIÇO:
Evento: Lançamento do livro "Coisas do Coração"
Autora: Gaby Alves
Data: 11 de outubro de 2025 (sábado)
Horário: das 14h às 17h
Local: Livraria Paisagem - filial Matarazzo/ Paulista - SP - Alameda Rio Claro, 190 (Complexo Matarazzo)
Entrada: franca
