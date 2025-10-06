Artista visual e joalheira Gaby Alves lança livro para colorir

A artista visual, autora e joalheira Gaby Alves lança seu novo livro "Coisas do Coração" no dia 11 de outubro de 2025 (sábado), das 14h às 17h, na Livraria Paisagem, localizada no Complexo Matarazzo, em São Paulo. O evento conta com a curadoria de Vera Simões e entrada gratuita.

Com 52 páginas e 50 desenhos para colorir, o livro propõe uma experiência que combina arte e afeto. A obra convida o leitor a explorar sentimentos e o cotidiano através do traço da autora.