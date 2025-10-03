The Reluctant Traveler: o episódio que humaniza William em Windsor

"Cada um tem seus mecanismos de defesa. E crianças estão sempre aprendendo e se adaptando. Tentamos garantir a segurança e a proteção de que precisam. Somos uma família muito aberta - falamos sobre o que nos incomoda e o que nos preocupa. Mas você nunca sabe bem os efeitos indiretos que isso pode ter. Então é importante estarmos presentes uns para os outros e tranquilizar as crianças de que tudo vai ficar bem."

"Tínhamos muita sorte - fazia muito tempo que não havia doenças na família. Meus avós viveram até ali, perto dos 90 e tantos; eram a imagem de boa forma, estoicismo, resiliência. Então fomos muito afortunados como família. Mas acho que, quando você percebe que o tapete - o tapete metafórico - pode ser puxado dos seus pés a qualquer momento, muito rápido, você pensa "isso não vai acontecer com a gente, vamos ficar bem. Todo mundo tende a ser positivo - e é preciso ser. Mas quando acontece com você, então sim, isso te leva a lugares não muito bons".

"Eu gosto do meu trabalho, mas às vezes há aspectos - como a mídia, a especulação, a vigilância - que tornam tudo um pouco mais difícil do que outros empregos. E é só garantir que isso não ultrapasse e invada áreas em que você só que um pouco de espaço e um pouco de paz - e você não consegue simplesmente dizer 'pausa'."

"Acho importante, porque se você não tomar cuidado, pode invadir tanto a vida de alguém que começa a desfazer tudo. Crescendo, eu vi isso com meus pais: a mídia era tão insaciável naquela época - difícil imaginar hoje, mas era muito mais insaciável -, queria cada detalhe possível. Estavam em tudo, literalmente em todo lugar. E, se você deixa isso entrar, o dano que pode causar à sua vida familiar é algo que jurei que nunca aconteceria com a minha. Então traço uma linha muito firme sobre onde acho que está esse limite - e quem o ultrapassa, eu vou enfrentar".



"Mas, ao mesmo tempo, entendo que no meu papel existe interesse. Temos que trabalhar com a mídia; eles estão todos aí. Então é preciso ter uma relação madura com isso também - saber onde está a linha e o que você está disposto a aceitar. Esse foi um dos aspectos mais difíceis do ano, além da própria doença, que é horrível para qualquer pessoa".

Sobre ser Rei um dia

"Não é algo em que eu acorde pensando de manhã, porque, para mim, ser autêntico, ser eu mesmo, ser genuíno é o que me guia. Depois você pode anexar os rótulos e papéis que vierem por cima. Mas, se eu não for verdadeiro comigo mesmo e com o que defendo e acredito, então, no fim, não importa quem você é - isso se perde. Levo meus papéis e responsabilidades a sério, mas é importante — como eu disse - que você não sinta que eles te possuem: você tem que possuí-los".