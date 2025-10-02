São Paulo recebe evento culinário com 20 chefs italianos

Entre os dias 20 e 26 de outubro, São Paulo recebe a 14ª Settimana della Cucina Regionale Italiana, evento conhecido como a principal vitrine da gastronomia italiana no país. Realizado anualmente pelo Consulado Geral da Itália em São Paulo, o encontro reúne 20 chefs convidados diretamente da Itália em 20 restaurantes paulistanos, oferecendo ao público a oportunidade de conhecer a diversidade e a riqueza das cozinhas regionais do Bel Paese.



Durante a Settimana, cada um desses endereços representa uma região da Itália e sua identidade culinária: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto.

Imagem: Reprodução

Durante uma semana, os estabelecimentos servem cardápios especiais que representam o "mangiare all'italiana" (comer à italiana) ao proporcionarem uma refeição composta por quatro etapas, com antepasto, primeiro prato, segundo prato e sobremesa. As receitas são propostas pelos chefs convidados e preparadas em parceria com os anfitriões e as equipes das casas selecionadas, em um produtivo intercâmbio.



Os menus criados são servidos no almoço e no jantar e reúnem oito sugestões. Em ambos os períodos, o cliente pode escolher um circuito de três passos, que contempla antepasto, primeiro ou segundo prato e sobremesa, ou o completo, que abrange as quatro etapas.



O elenco de chefs italianos convidados deste ano reúne veteranos na Settimana, estreantes no evento e profissionais premiados, cinco deles de restaurantes estrelados pelo guia Michelin (Luca Abbruzzino, chef do Abbruzzino, na Calabria; Paolo Masieri, chef do Paolo & Barbara, na Liguria; Domenico Burdo, auxiliar do chef Stefano Di Gennaro no Quintessenza, na Puglia; Giuseppe Causarano, chef do Votavota, na Sicilia; e Cristian Tezzele, auxiliar do chef Alessandro Bellingeri na Osteria Acquarol, no Trentino-Alto Adige). Reforçando o time de chefs, Claudio Rocchi, do Lazio, fluente em português, comanda aulas práticas de culinária a alunos da ETEC/ICIF, da Universidade Anhembi Morumbi, do Mackenzie e do Senac. Para mais informações sobre os restaurantes participantes, menus, preços e chefs convidados, consulte o site oficial.