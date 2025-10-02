Dony De Nuccio é o novo dono da TV Connect USA, afiliada da CNN nos EUA
O jornalista e apresentador Dony De Nuccio acaba de anunciar um dos passos mais marcantes de sua carreira: ele se tornou o maior acionista da TV Connect USA, a primeira e única emissora americana de TV aberta em língua portuguesa, com transmissão para todo o território dos Estados Unidos e distribuição global.
A emissora, que já conta com seis anos de história, tem sinal aberto na região da Central Flórida (canal 55.9), além de um aplicativo próprio que já ultrapassou a marca de 1 milhão de downloads. Com uma grade 24 horas por dia, sete dias por semana, e totalmente gratuita, a TV Connect USA é afiliada à CNN, o que a posiciona de forma estratégica para levar jornalismo, entretenimento e esportes de qualidade à comunidade brasileira nos Estados Unidos.
Para essa nova fase, Dony terá ao seu lado o respeitado diretor Cris Gomes, que por mais de duas décadas esteve à frente do Domingão do Faustão, o maior programa de entretenimento da TV brasileira. Gomes agora assume o cargo de Diretor de Entretenimento da TV Connect USA, trazendo toda a sua expertise para transformar o canal em uma referência de conteúdo para o público brasileiro no exterior.
Dony também destacou a parceria com os demais sócios e, em especial, com o fundador da emissora, Paulo Sérgio, reforçando o espírito de união e empenho que marcam esse novo momento.
Segundo Dony, a TV Connect USA já mostrou sua relevância ao transmitir em português momentos históricos, como a posse de Donald Trump em Washington, além de shows de grandes artistas brasileiros em solo americano. Agora, a meta é ampliar ainda mais esse alcance:
"Chegou a hora de levar a TV Connect USA a patamares muito mais altos. Muito trabalho pela frente, mas estamos preparados para escrever uma nova história para os brasileiros que vivem nos Estados Unidos", publicou o jornalista em suas redes sociais
