Thiago Marinho estreia como autor solo e diretor de peça sobre Alzheimer

"Dirigir teatro é uma vontade que eu tinha e, depois de experimentar, tenho mais ainda. E, para escrever essa peça, eu parti de uma experiência particular. Eu passei minha adolescência e início da vida adulta vendo minha família cuidar da minha avó com Alzheimer. Então, decidi contar a história das pessoas que estão em volta do doente, tentando seguir suas vidas, criar novas memórias, enquanto acompanham o total desaparecimento de uma pessoa. Não é exatamente a história da minha família, mas de todas as famílias. E o texto, por incrível que pareça, é muito engraçado", revela Thiago Marinho.

Com 18 anos de carreira, Thiago Marinho já atuou em diversos musicais de sucesso, como os aclamados "Chacrinha - O Musical", "Elis - A Musical", "Beatles num Céu de Diamantes" e "O Despertar da Primavera". Ele ainda foi diretor assistente de Dennis Carvalho no espetáculo "Clube da esquina - Os Sonhos não Envelhecem". Atualmente, ele também pode ser visto encenando um clássico de Nelson Rodrigues: "A falecida", que segue em turnê pelas cidades de SP:

"Eu amo teatro musical! Desde que comecei a estudar para fazer esse tipo de espetáculo, o negócio ficou muito mais institucionalizado! Trabalhar com musicais é delicioso, mas coisa de atleta"